Новая версия Sony PlayStation 5 полностью переработана внутри и потребляет меньше энергии

Sony полностью обновила внутренний дизайн в последней ревизии PlayStation 5. Обновленная PS5 появилась в Австралии в прошлом месяце. Ютубер Остин Эванс взглянул на ее внутренности и обнаружил множество изменений. Теперь Sony использует новую материнскую плату меньшего размера, немного другое охлаждение и измененный корпус SSD.

Изменения позволили уменьшить вес консоли, при этом ее внешний вид был полностью сохранен. Самым большим изменением стала обновленная материнская плата – она уменьшилась примерно на 5 см. Охлаждение PS5 получило еще одну тепловую трубку, но был уменьшен радиатор.

Это не первый раз, когда компания меняет охлаждение в PS5. В прошлом году Sony уже выпустила обновленную модель с меньшим радиатором. По словам Эванса, новая материнская плата с радиатором года теперь весят около 1,1 кг, что на 400 г легче, чем в оригинальной конструкции.

Курс UI/UX Design Навчіться розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Sony изменила расположение некоторых компонентов на материнской плате. В частности, батарейка CMOS теперь полностью скрыта под радиатором. Раньше она находилась на открытом месте, что облегчало ее извлечение – теперь для этого нужно полностью разобрать приставку.

В обновленном дизайне SSD печатная плата скрыта за металлической пластиной. Исследователь предполагает, что таким образом в Sony улучшили охлаждение накопителя.

В совокупности изменения PlayStation 5 привели к снижению потребления энергии на 20-30 Вт. Эванс предполагает, что внесением изменений компания уменьшила себестоимость консоли. Интересно, что изменения совпали по времени с повышением цены PS5 в ряде стран.

Источники: The Verge, Austin Evans