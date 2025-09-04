Новая игра авторов Silent Hill 2 "стоит рядом с легендами хоррора", но не переплюнет их — 79/100 на Opencritic

Новая игра разработчиков ремейка Silent Hill 2 порадовала критиков — по 79/100 на OpenCritic и MetaCritic. Игра не превзойдет своих предшественников, но смело станет рядом с ними.

Cronos: The New Dawn от Bloober Team за день до релиза получает похвалу за атмосферу и сюжет. Но издания сходятся во мнении, что боевая система тянет игру вниз. Хотя тайтл «стоит рядом с легендами хоррора», однако уступает Dead Space и Resident Evil 4, которыми очевидно вдохновлялись разработчики.

Отзывы разделились на два лагеря, несмотря на то, что оценки приличные. Одни называют Cronos отличным survival horror-опытом с «невероятной атмосферой, напряженным геймплеем и сюжетом», который не сбавляет темпы до финала. Другие указывают, что «самый большой ужас, который остается после игры — это осознание того, что кровавые, мясистые наслаждения можно получить в сотне других игр, где они поданы значительно эффектнее».

«Влияние культовых игр жанра здесь сочетается с оригинальными идеями, благодаря чему игра одновременно кажется знакомой, но способна удивлять и обновлять опыт игрока. Захватывающий сюжет, приятная система прогресса и сложные бои создают целостное впечатление, которое окончательно закрепляет статус Bloober Team как мастеров хоррора», — указывает The Sixth Axis (8/10).

Несмотря на критику боев, многие издания говорят, что игра удачно сочетает классические элементы survival horror с собственными идеями. Среди плюсов называют атмосферный мир, уникальные головоломки, сложный прогресс и ощущение тяжести движения и прицеливания. Некоторые даже сравнили игру с souls-like из-за системы проб и ошибок.

По сюжету главный герой Путешественник в костюме, похожем на водолазный, путешествует по постапокалиптической Польше 1980-х. Мир насыщен отвратительными монстрами, которые могут сливаться друг с другом, если их не сжечь. Они стали жертвами временной петли после катастрофы, а задача игрока — спасать тех, кто погиб в ней несправедливо.

«В сердце Cronos скрывается великолепный survival horror, но игра была бы значительно мощнее, если бы смело прокладывала новый путь, а не осторожно блуждала по следам предшественников», — пишет The Gamer (3,5/5).

Bloober Team прямо говорит, что вдохновлялась собственным Silent Hill 2 Remake. В Cronos чувствуется «ДНК культовой франшизы», но разработчики обещают другой подход к хоррору. Атмосфера, цвета и геймплей действительно перекликаются с SH2, однако команда стремится строить новую историю.

Кроме того, разработка Cronos стоила студии около $27 млн, пишет польское Bankier. Это один из крупнейших собственных проектов Bloober Team, прохождение которого займет около 16 часов. Хотя на фоне других проектов цена в $27 млн не такая большая. Игру впервые показали в октябре 2024 года, а полноценный релиз состоится 5 сентября 2025 года. Она выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

У Steam уже доступны предзаказы: стандартное издание за ₴1 599 и Deluxe за ₴1 899. Deluxe включает 48 часов раннего доступа и косметические бонусы.