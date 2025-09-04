Новости Игры 04.09.2025 comment views icon

Новая игра авторов Silent Hill 2 "стоит рядом с легендами хоррора", но не переплюнет их — 79/100 на Opencritic

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Новая игра авторов Silent Hill 2 "стоит рядом с легендами хоррора", но не переплюнет их — 79/100 на Opencritic

Новая игра разработчиков ремейка Silent Hill 2 порадовала критиков — по 79/100 на OpenCritic и MetaCritic. Игра не превзойдет своих предшественников, но смело станет рядом с ними.

Cronos: The New Dawn от Bloober Team за день до релиза получает похвалу за атмосферу и сюжет. Но издания сходятся во мнении, что боевая система тянет игру вниз. Хотя тайтл «стоит рядом с легендами хоррора», однако уступает Dead Space и Resident Evil 4, которыми очевидно вдохновлялись разработчики.

Отзывы разделились на два лагеря, несмотря на то, что оценки приличные. Одни называют Cronos отличным survival horror-опытом с «невероятной атмосферой, напряженным геймплеем и сюжетом», который не сбавляет темпы до финала. Другие указывают, что «самый большой ужас, который остается после игры — это осознание того, что кровавые, мясистые наслаждения можно получить в сотне других игр, где они поданы значительно эффектнее».

«Влияние культовых игр жанра здесь сочетается с оригинальными идеями, благодаря чему игра одновременно кажется знакомой, но способна удивлять и обновлять опыт игрока. Захватывающий сюжет, приятная система прогресса и сложные бои создают целостное впечатление, которое окончательно закрепляет статус Bloober Team как мастеров хоррора», — указывает The Sixth Axis (8/10).

Несмотря на критику боев, многие издания говорят, что игра удачно сочетает классические элементы survival horror с собственными идеями. Среди плюсов называют атмосферный мир, уникальные головоломки, сложный прогресс и ощущение тяжести движения и прицеливания. Некоторые даже сравнили игру с souls-like из-за системы проб и ошибок.

Нова гра авторів Silent Hill 2 "стоїть поруч із легендами горору", але не переплюне їх — 79/100 на OpencriticНова гра авторів Silent Hill 2 "стоїть поруч із легендами горору", але не переплюне їх — 79/100 на OpencriticНова гра авторів Silent Hill 2 "стоїть поруч із легендами горору", але не переплюне їх — 79/100 на OpencriticНова гра авторів Silent Hill 2 "стоїть поруч із легендами горору", але не переплюне їх — 79/100 на OpencriticНова гра авторів Silent Hill 2 "стоїть поруч із легендами горору", але не переплюне їх — 79/100 на Opencritic

По сюжету главный герой Путешественник в костюме, похожем на водолазный, путешествует по постапокалиптической Польше 1980-х. Мир насыщен отвратительными монстрами, которые могут сливаться друг с другом, если их не сжечь. Они стали жертвами временной петли после катастрофы, а задача игрока — спасать тех, кто погиб в ней несправедливо.

«В сердце Cronos скрывается великолепный survival horror, но игра была бы значительно мощнее, если бы смело прокладывала новый путь, а не осторожно блуждала по следам предшественников», — пишет The Gamer (3,5/5).

Bloober Team прямо говорит, что вдохновлялась собственным Silent Hill 2 Remake. В Cronos чувствуется «ДНК культовой франшизы», но разработчики обещают другой подход к хоррору. Атмосфера, цвета и геймплей действительно перекликаются с SH2, однако команда стремится строить новую историю.

Кроме того, разработка Cronos стоила студии около $27 млн, пишет польское Bankier. Это один из крупнейших собственных проектов Bloober Team, прохождение которого займет около 16 часов. Хотя на фоне других проектов цена в $27 млн не такая большая. Игру впервые показали в октябре 2024 года, а полноценный релиз состоится 5 сентября 2025 года. Она выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

У Steam уже доступны предзаказы: стандартное издание за ₴1 599 и Deluxe за ₴1 899. Deluxe включает 48 часов раннего доступа и косметические бонусы.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Каждая пятая игра в Steam за 2025 год создана с помощью ИИ, — отчет
Итоги Ukrainian Games Festival в Steam: рекордные 2,4 млн посетителей, 23 анонса и более 30 тыс. вишлистов для одной игры
Украинская Disco Elysium о голосах в голове вышла в раннем доступе Steam
Автопилот в Cyberpunk 2077 работает на 3/10 — игроки жалуются на аварии и хаос на дорогах
Hollow Knight Silksong в день релиза и другие: раскрыт сентябрьский каталог Game Pass
Epic Games бесплатно отдает головоломку с 92% одобрительных отзывов
Патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит квест со старым персонажем трилогии, — инсайдеры
CD Projekt нарастила команду The Witcher 4 и Cyberpunk 2 до 560 разработчиков
Фан собрал интерактивную карту GTA 6 на основе трейлеров и утечек
Актер Clair Obscur: Expedition 33 хочет приобрести консоль — чтобы понять, кого озвучил
Сюжет GTA 6 продлится 75 часов и завершится за пределами США, — инсайдер
Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin's Creed
Assassin's Creed Shadows получила патч 1.0.7 — золотые катаны, New Game+ и прокачка до 80 уровня
Режиссер Dying Light сравнил Assassin's Creed Shadows с домашними делами: «Сажусь играть и знаю, что никогда ее не закончу»
GSC тизерит Дугу как ключевое место DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2
Sony упростила процесс возврата средств в PlayStation Store
Отдел графики Xbox ищет новых работников сообщением с плохо сгенерированным ИИ-изображением
Subnautica 2 перенесли на 2026 год, руководство уволили — смотрим геймплей на фоне скандала о $250 млн
GTA 1991 на подходе: мод-приквел для San Andreas покажут в августе после 7 лет разработки
Баг Steam сделал инди-разработчиков «миллионерами» — но они праздновали недолго
Сатира из реальной жизни: вышла игра One Man's Trash о мужчине, который выбросил 7500 биткоинов на помойку
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить