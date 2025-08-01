Новости Игры 01.08.2025 comment views icon

Геймплей Cronos: The New Dawn — биопанк, путешествия во времени и враги, которые становятся одним целым (+ дата релиза)

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Геймплей Cronos: The New Dawn — биопанк, путешествия во времени и враги, которые становятся одним целым (+ дата релиза)

Польская Bloober Team объявила дату релиза своего survival horror о постапокалипсисе Cronos: The New Dawn — игра выйдет 5 сентября. Но самое интересное, что они показали расширенный геймплей.

Вместе с трейлером авторы ремейка Silent Hill опубликовали 35 минут игрового процесса. Это уже во второй раз, когда нам показывают его детали, но тогда было видно всего 2 минуты. Сейчас мы можем больше увидеть врагов, систему путешествий сквозь время и прокачку.

По сюжету, главный герой Странник — он одет в нечто, похожее первые водолазные костюм или даже на человека-батискаф. Предполагаю такой старый сетинг выбрали не случайно, ведь события происходят в постапокалиптической Польше 1980х годов. Вокруг вселенная заполнена отвратительными монстрами, которые могут сливаться друг в друга, если их не сжечь. Однако они появились не из ниоткуда — враги стали заложниками временной петли после катастрофы. И тут на сцену выходит Странник, который должен через прыжки во времени спасти тех, кто несправедливо погиб ужасной смертью.

Если посмотреть и трейлер, и геймплей цвета и атмосфера напоминает Silent Hill 2. Собственно Bloober Team не скрывает, что вдохновлялась ремейком, который сама и выпустила. Команда говорит, что Cronos имеет ДНК культовой франшизы, но не повторяет ее. Разработчики обещают другой подход к ужасам, сюжет которого продлится ориентировочно 16 часов.

Впервые Cronos: The New Dawn анонсировали в октябре 2024 года, а теперь известна дата релиза — 5 сентября 2025 года. Тайтл выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, а также на Nintendo Switch 2. Вместе с тем в Steam стартовали предзаказы: обычное издание (₴1 599) и Deluxe (₴1 899). Расширенное включает 48 часов раннего доступа и различные косметические бонусы.

Источник: Nintendo Direct

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