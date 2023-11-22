Новые еженедельные конкурсы для авторов ІТС с классными призами от Click.ua – стартуем прямо сейчас!

В один прекрасный день мы решили, что авторы ІТС мало пишут не из-за того, что не хотят/не умеют, а из-за того, что, кроме того, что не имеют свободного времени, еще и не знают, о чем именно писать и не имеют никакого тонуса для этого.

И вот придумал я такую ​​штуку, а Рада развила идею. Вышло вот что.

С сегодняшнего дня мы запускаем постоянные мини-конкурсы в новом, быстром формате.

Они будут проходить постоянно и идти параллельно большим конкурсам с нашими партнерами (типа первых двух).

Оценивать их будет жюри из членов Совета авторов ІТС – таких же, как и вы, авторов, вошедших в Раду ради желания развития ИТ-сообщества вместе с нами.

Вот такая будет механика этих мини-конкурсов.

Конкурсы рассчитаны на неделю. Каждый вторник объявляется победитель предыдущего конкурса и запускается следующий. Исключением будет первый этап — он начинается сегодня и закончится ночью в воскресенье 3 декабря. Соответственно, следующий начнется во вторник 5 декабря и закончится в воскресенье, 10 декабря и так далее, в этом ритме. Темы объявляются только в день запуска еженедельно. Темы будем стараться давать с максимально широким направлением и разные. Решили, что будем давать их по три в неделю. Только на этапе запуска мы расширим количество тем до пяти. В темах будет охвачен любой сегмент деятельности по привязке к ИТ или технике. Условия написания : Более 4 абзацев в тексте. Запрет использования АИ. Интересно раскрытая избранная темы. Фото и видео, в идеале – свои. Желательно очень – личные впечатления или личный опыт, истории из жизни. Ночью каждое воскресенье прием статей на конкурс прекращается и у Рады есть понедельник для оценки.

Оценка будет по трем критериям: качество написания, раскрытие мнения, оформление.

Оценки с 1 до 5, финальные суммируются и делятся на количество голосовавших членов Совета.

Победитель выбирается математическим большинством по самой высокой оценке.

На начальном этапе в жюри вошли Asyris , Nazar , Максим Арсенюк и Yaroslav .

А вот и темы на первую неделю:

«Сталкер 2 – чего мы ждем от игры, которые вообще ваши мысли вокруг происходящего со студией», воспоминания о Сталкере 1, и GSC.

«Черная пятница — что именно планируете покупать и где опыт предыдущих лет, каких скидок ждем, «развод» это или нет?»

«Мой опыт выбора и ношения наушников – советы другим»

«Революция Семена Альтмана. Кто был прав – Сэм, или правление (уже прошлое)? Как по вашему мнению, ИИ влияет и повлияет в будущем на нашу жизнь? Как вообще будет развиваться? »

« Провал Marvel. Почему когда самая популярная мировая франшиза теряет популярность? Давайте вспомним за что мы любили первых супергероев и поговорим о том, что с ними произошло сейчас»

Нас в этом проекте поддержали наши старые друзья Click.UA . Соответственно, есть тот тонус, о котором я писал вначале 🙂

Первые три места каждую неделю будут призовыми!

Победители получат такие призы за конкурс на этой неделе:

Надеюсь, что вам понравится эта идея и мы все вместе получим много интересных статей, в комментариях к которым будет интересно дискутировать 🙂

PS Да, мы работаем над организацией больших конкурсов в том же формате, как и первые два.

Конкурсы, о которых идет речь в этой новости — другого, экспериментального формата.

PPS Если будет много работ, прошу обратить внимание на грамматические ошибки в текстах. Некоторые авторы умудрялись в текстах на 5 абзацев совершать 100 ошибок и присылать в таком виде на модерацию.

PPPS На неделе анонсируем еще новости об изменениях в профайлах. Планируем постепенно вводить рейтинговые системы, ранги, донаты авторам.

Следите за новостями!