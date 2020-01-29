Новые камерофоны Huawei P40 окажутся заметно дешевле предшественников

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В конце марта Huawei проведет в Париже презентацию следующей флагманской серии камерофонов Huawei P40 в новом дизайне, который уже не является секретом, и еще более продвинутой камерой. Как и серия Mate 30, новая линейка Huawei P40 будет поставляться на рынок без сервисов и приложений Google, и пока ничто не указывает на улучшение ситуации, напротив, США вводят новые ограничения против китайского производителя. Компенсировать отсутствие сервисов Google китайский производитель планирует не только собственным аналогом Google Mobile Services — Huawei Mobile Services (HMS), но и ценой. Хорошо зарекомендовавший себя инсайдер под ником RODENT950 заявляет, что новые Huawei P40 окажутся заметно дешевле нынешних моделей P30.

Сообщается, что цены на смартфоны Huawei P40 и P40 Pro в Европе будут начинаться соответственно от €600 и €800. Для сравнения, прошлогодние Huawei P30 и P30 Pro на старте стоили соответственно от €800 и €1000. Также упоминается третья премиальная модель Huawei P40 Pro Premium стоимостью €1000.

Для справки, Google взимает за лицензию GMS до $40 с каждого устройства, поставляемого на европейский рынок.

Самая дорогая версия Huawei P40 Pro Premium, как ожидается, получит основную пентакамеру камеру разрешением 52 Мп с 10-кратным оптическим зумом, керамический корпус, загнутый на четыре стороны экран, аккумулятор емкостью 5500 мА·ч и быструю зарядку мощностью 50 Вт.

Сможет ли в итоге Huawei подкупить потребителей ценой, время покажет. Но на фоне недовольства покупателей из-за постоянно растущих цен на флагманские смартфоны шансы на успех достаточно высоки.

Источник: GSM Arena