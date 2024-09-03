Lenovo готовит более доступные ноутбуки Copilot+ PC з чипом Snapdragon X Plus – цена от €899

Lenovo готова предложить новые и более доступные ноутбуки Copilot+ PC. Инсайдер Эван Бласс опубликовал пресс-релиз от Lenovo, в котором подробно описаны различные новинки, которые будут анонсированы на выставке IFA 2024. В том числе два ноутбука работают на неанонсированном чипе Qualcomm Snapdragon X Plus.

Итак, Lenovo должна анонсировать новые Copilot+ PC IdeaPad 5x и IdeaPad Slim 5x. Обе модели используют 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus и 14-дюймовый OLED дисплей, но выполнены в разных формфакторах. IdeaPad Slim 5x — это классический ноутбук в металлическом корпусе. В то же время IdeaPad 5x — это трансформер 2-в-1.

Сейчас самым дешевым предложением среди устройств Copilot+ PC является модель Surface Laptop 7 со стартовой ценой от €1199. Однако новинки от Lenovo будут как минимум на €200 дешевле. Так, ориентировочная цена IdeaPad 5x ожидается от €999, а версия Slim 5x будет еще дешевле — от €899. Как ожидается, оба новых ноутбука станут доступными для покупки уже в сентябре.

В дополнение к этим моделям на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon X Plus компания Lenovo также планирует представить несколько моделей Copilot+ PC с чипами Intel и AMD. Среди них упоминаются 15-дюймовый Yoga Slim 7i Aura Edition с процессором Intel Core Ultra Series 2, а также Yoga Pro 7 и IdeaPad Slim 5 с новейшими чипами AMD Ryzen.

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Источник: The Verge

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