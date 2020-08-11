Новые подробности Cyberpunk 2077: Оружие, жизненные пути и персонаж Киану Ривза

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Во втором эпизоде Night City Wire по Cyberpunk 2077 разработчики CD Projekt Red не только показали свежие кадры игрового процесса, но и рассказали немало новых подробностей — о доступном оружии, прошлой жизни главного персонажа Ви, а также музыкальном коллективе Refused, записавшего песни группы Samurai из Cyberpunk 2077, лидером которой выступает Джонни Сильверхэнд (его в игре изобразил и озвучил актер Киану Ривз).

Игроки смогут выбирать из трех жизненных путей главного героя (Nomad, Street Kid и Corpo), от которых будет зависеть прохождение игры (вступление, стартовая локация, диалоги и взаимоотношение с другими персонажами). На презентации показали небольшой тизер-ролик со вступительными кадрами каждого из трех вариантов старта.

В Cyberpunk 2077 будет три основных типа огнестрельного оружия — силовое, технологическое и умное. Первое является аналогом традиционного огнестрельного оружия, стреляющего пулями; второй тип имеет более высокую расширительную силу и стреляет усиленными электромагнитным импульсом металлическими снарядами, способными пробивать стену; третий же тип оружия способен отслеживать цели в реальном времени и стрелять самонаводящимися пулями.

Новое оружие будет продаваться в магазинах, но самое мощное находится у противников, а также спрятано в секретных тайниках. К слову, все оружие классифицируется по степени редкости от обычного до легендарного. Только у легендарного оружия будут некоторые уникальные возможности, а заполучить такое вооружение будет весьма непросто.

Наконец, в третьем тизер-ролике рассказывается, как шведская рок-группа Refused стала Samurai с Джонни Сильверхендом во главе. Судя по кадрам из тизера, в Cyberpunk 2077 будут флэшбеки с появлением Сильверхэнда в качестве играбельного персонажа.

Полностью всю трансляцию в записи можно посмотреть ниже

На первом стриме, который CDPR провела 25 июня 2020 года, нам показали новые геймплейные видео, рассказали о системе «брейнданса» и представили аниме-сериал по франшизе. Точную дату следующей презентации Night City Wire разработчики не назвали, но она должна пройти в сентябре.

Напомним, Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября и с первого дня будет доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X. И хотя nextgen-консолях игра сразу должна выглядеть лучше, большое графическое обновление, которое полностью раскроет потенциал нового железа, владельцы PS5 и Xbox Series X получат только 2021 году, оно будет полностью бесплатным. Игра уже доступна для предварительного заказа по цене $29,99 или 899 гривен.