Cyberpunk 2077 задержится до 19 ноября [Обновлено: апдейт для PS5 и XSX выйдет в 2021 году]





CD Projekt RED опубликовала важное обновление по киберпанковом экшен-RPG Cyberpunk 2077, немного расстроив тех, кто очень ждет эту игру. Разработчики предупредили, что им требуется дополнительное время (два месяца), чтобы довести проект до совершенства, как и планировалось с самого начала. Новая дата релиза Cyberpunk 2077 — 19 ноября этого года.

Разработчики извинились за очередную отсрочку, выразив надежду, что в итоге игроки поймут, почему они так поступили. В соответствущем анонсе, опубликованном на странице проекта в Twitter, подчеркивается, что Cyberpunk 2077 полностью готова с точки зрения содержания и геймплея. Эти дополнительные два месяца CD Projet RED нужны для исправления мелких багов и полировки игры, чтобы в итоге Cyberpunk 2077 стало той игрой, которая останется надолго.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

«Квесты, навыки, кат-сцены, предметы и все приключения, которыми наполнен Night City — все это уже готово. Однако с таким обилием контента и количеством разных систем, взаимодействующих между собой, нам нужно соответствующим образом все настроить, сбалансировать игровую механику и исправить множество багов. Огромный мир означает огромное количество вещей, нуждающихся в полировке, и мы потратим дополнительное время именно на это». Разработчики CD Projet RED

Журналисты игровых изданий смогут перенестись в Night City уже на следующей неделе, 25 июня. Тогда же состоится очередная презентация проекта и появятся первые взгляды профильных изданий. Напомним, изначально презентация была запланирована на 11 июня, однако ее перенесли на неделю на фоне протестов США.

Для CD Projet RED это уже третий перенос. Изначально релиз планировался на 16 апреля, но в начала года было объявлено о переносе на 17 сентября.

Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, а также консолях Xbox One и Playstation 4. Игра уже доступна для предварительного заказа по цене $29,99 или 899 гривен.

Ранее CD Projet RED говорила, что рассматривает возможность выпуска CD Projet RED на будущих PS5 и Xbox Series X, но в приоритете релиз на консолях текущего поколения. Маловероятно, что разработчики успеют подготовить обновленную версию игры для nextgen-консолей, но полностью исключать такую возможность все же не стоит.

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После анонса переноса разработчики дополнительно разъяснили некоторые моменты.

Со дня релиза Cyberpunk 2077 будет работать на ПК, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X, отдельно покупать версию nextgen-консолей не потребуется. Более того, на новых консолях игра будет выглядеть лучше уже на старте (вероятно, речь о поддержке более высокого разрешения), но полноценный патч с улучшенной графикой выйдет только в 2021 году и будет доступен бесплатно для всех, купивших игру.

Запуск мультиплеера Cyberpunk 2077 также отложен на два месяца, в ближайшее время состоится анонс первых дополнений к игре.

На следующей неделе представители СМИ получат доступ к первым часам игр, в том числе к редактору персонажей. На предварительную версию будет установлено ограничение по количеству часов, также разработчики закроют часть сюжетного контента во избежание спойлеров. Первые обзоры выйдут сразу после презентации 25 июня.

Источник: Cyberpunk 2077