CD Projekt Red показала два новых геймплейных трейлера Cyberpunk 2077 и анонсировала аниме-сериал по франшизе





Вечером 25 июня, как и было запланировано, студия CD Projekt Red, подарившая миру замечательную серию игр о ведьмаке Геральте, провела онлайн-презентацию Night City Wire, посвященную следующему проекту AAA-класса — Cyberpunk 2077. На стриме разработчики показали два новых геймплейных ролика. Первый трейлер под названием The Gig демонстрирует некоторые отрывки из прологов игры. В них — знакомство главного персонажа Ви с напарником Джеки, а также их подготовка к ограблению по поручению «фиксера» Декстера Дешона, которому нужен биочип.

Также в трейлере рассказывается о новых аспектах игры, в том числе об открытом мире «Badlands» и Адаме Смашере, неуклюжем киборге, который может показаться знакомым поклонникам настольной RPG Cyberpunk 2036.

Второй трейлер посвящен уникальной игровой механике под названием брейнданс. Это футуристическая технология мира Cyberpunk 2077, позволяющая главному герою полностью переноситься в чужие воспоминания — находясь в чужой голове, можно будет свободно осматриваться вокруг, анализировать события прошлого, а также искать подсказки и полезные сведения. Фактически это отдельный виртуальный мир внутри самой игры. Чужие воспоминания призваны помочь восстановить цепочку событий прошлого в цельную историю Cyberpunk 2077, а также ближе познакомиться с другими персонажами и жителями Найт-Сити.

Одновременно CD Projekt Red анонсировала аниме-сериал по вселенной Cyberpunk 2077 под названием Cyberpunk: Edgerunners, который выйдет на Netflix в 2022 году. В центе сюжета окажутся другие персонажи, а не герои игры, но события будут разворачиваться в том же городе Найт-Сити. Сериалом занимается расположенная в Токио студия Trigger, известная по сериалам Kill la Kill и Little Witch Academia.

Уже через пару недель CD Projekt Red обещает провести вторую онлайн-трансляцию Night City Wire, где расскажет новые детали о проекте.

Одновременно с трейлерами журналисты зарубежных сайтов и западные блогеры поделились первыми впечатлениями от нескольких часов в игре. Все они как один хвалят Cyberpunk 2077, заверяя, а некоторые заверяют, что готовы ждать игру столько, сколько потребуется.

Игра Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября и с первого дня будет доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X. И хотя nextgen-консолях игра сразу должна выглядеть лучше, большое графическое обновление, которое полностью раскроет потенциал нового железа, владельцы PS5 и Xbox Series X получат только 2021 году и оно будет полностью бесплатным. Игра уже доступна для предварительного заказа по цене $29,99 или 899 гривен.