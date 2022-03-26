Новые санкции против рф: интернет-холдинг VK остался без доступа к серверам Microsoft, а приложения нескольких российских банков больше недоступны в Play Market

Все больше международных компаний и сервисов отказывают сотрудничать с россией после нападения на Украину. Так, Apple и Google разорвали связи с российскими платежными картами «Мир». Apple удаляет карты «Мир» в качестве опции у Apple Pay.

«Ожидается, что Apple удалит из сервиса уже имеющиеся карты в ближайшие дни. Тем временем Google приостановил пилотный план, который позволит клиентам использовать карты «Мир» в Google Pay в россии. Об этом сообщает The Wall Street Journal»,— сообщил на своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, компания Terrasoft навсегда уходит с рынков россии и беларуси. Она инвестировала в поддержку украинской армии и волонтерские проекты более 10 млн. грн.

Российский интернет-холдинг VK, в прошлом Mail.ru Group, остался без доступа к серверам Microsoft. Это привело к проблемам работы почтового сервиса Mail.ru. Пользователи уже не могут просматривать файлы, прикрепленные к сообщениям.

Российский киберспортивный клуб Team Spirit (чемпионы мира по Dota 2) переезжают из Москвы в Белград. Команда также отказывается от расширения инфраструктуры в Москве.

Приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк», «ФК Открытие» и «Новикомбанк» стали недоступны для загрузки в Play Market. Однако если приложение было загружено ранее, то оно работает без изменений.

Компания Schlumberger, занимающаяся разработкой технологических и цифровых решений для энергетической сферы, также приостановила новые инвестиции в рф.

Ранее сообщалось, что де-юре рф покинет OLX Group. Это касается российского сайта объявлений Avito. По факту же вся деятельность этого ресурса будет управляться собственным советом директоров в россии, независимо от OLX Group и владеющей ею Prosus.

Также о полной остановке работы в рф заявил крупнейший музыкальный стриминговый сервис Spotify. Это означает, что российские пользователи лишатся доступа к библиотеке музыкального сервиса.