Новости Устройства 20.01.2026 comment views icon

Война со складками: Samsung будет использовать двойное ультратонкое стекло в Galaxy Z Fold 8

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Samsung використовуватиме подвійне ультратонке скло у Galaxy Z Fold 8

Samsung испытывает нешуточное давление на фоне планов Apple по выпуску iPhone Fold. Поэтому корейская компания стремится придать будущему Galaxy Z Fold 8 почти безупречный вид без видимых складок на дисплее путем инновационных технологий отображения.

По информации корейского сайта DealSite, Samsung планирует использовать сверхтонкое стекло (UTG) в верхнем и нижнем слоях экрана Galaxy Z Fold 8 чтобы уменьшить нежелательный след изгиба по крайней мере на 20%. На CES 2026 компания продемонстрировала дисплей без видимых изгибов. Источники в отрасли отмечают, что для этого использована оптимизированная структура ламината, улучшенное рассеивание света и металлическая пластина под складной OLED-панелью. Перфорация лазерным резаком распределяет общее давление немного по-разному во время каждой сборки дисплея. Это предотвращает концентрацию давления вдоль шарнира, практически исключая появление нежелательных складок.

В будущем Galaxy Z Fold 8, вероятно, будет использоваться сверхтонкое стекло (UTG), поскольку этот материал дешевле инновационных альтернатив и его довольно легко приобрести. Ожидается, что Samsung предоставит Apple другую панель для iPhone Fold. Она будет отличной от той, которая встречается в складных гаджетах следующего поколения.

Как подчеркивает один из инсайдеров отрасли, достичь безупречного внешнего вида с помощью только патентов Apple — сложно. Однако именно эта компания подтолкнула отрасль к созданию складного гаджета без видимых изгибов.

Тем не менее, мы писали, что первый Samsung Galaxy TriFold уже сломался в месте сгибания. Такой себе плохой сюрприз за $2500. Напомним, что в 2023 и 2024 годах смартфоны Apple iPhone и Samsung Galaxy продавались в мире почти одинаковыми тиражами. Однако, согласно свежему отчету Counterpoint Research, в 2025 году Apple вырвалась вперед и впервые за несколько лет возглавила глобальный рынок смартфонов.

Источник: wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
Криптовалютную биржу Upbit взломали: украдено более $38 млн, активы заблокированы
Мужчина использовал ИИ и 13 тысяч отзывов с Reddit, чтобы выбрать лучшие TWS-наушники
ИИ уничтожает ИИ: некачественных исследований искусственного интеллекта очень много, потому что они написаны не людьми
Сериал God of War привлек Тора из игры на роль Кратоса и сценаристку "Ведьмака"
Китай будет регулировать чатботов ИИ: аналоги ChatGPT обяжут отслеживать зависимость
Готовьте кошельки: Steam опубликовал расписание фестивалей и распродаж на 2026 год
Китай впервые стал лидером мирового рынка авто и обогнал Японию
Расходимся: Samsung Galaxy S26 получит камеры S25, чтобы не стать дороже iPhone 17
Новые "Звездные войны" с Райаном Гослингом "во многом" будут подражать "Очень странным делам"
Подписка на "автопилот": Tesla прекращает одноразовую продажу FSD, с февраля — только $99/месяц
У пользователя ERC-20 украли USDC на $340 000 из-за старого разрешения: злоумышленник ждал более 5 лет
"Таким могло бы быть авто Apple": Маркес Браунли осмотрел Xiaomi SU7 и остался в восторге
Китай и Индия сократили угольную энергетику, в США она растет вместе с ценами
Honor демонстрирует вживую Robot Phone с выдвижной камерой в режиме реального времени
LG и Mozilla "дали заднюю": можно будет снести Copilot и отключить ИИ в Firefox
На Netflix вышел фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" — с украинской озвучкой
Создатель "Во все тяжкие" рассказал, как сложилась судьба персонажей после завершения шоу
OnePlus Turbo 6 и 6V получили батареи на 9000 мА-ч в тонком корпусе и зарядку 80 Вт
Медиа о технологиях и бизнесе ITC.ua, MC.today и Highload объединяются с деловым изданием The Page и платформой SPEKA
Странный баг в iOS 26 заставляет фото с Android "краснеть" при отправке на iPhone
Вышел Vivo Y500i: батарея 7200 мА-ч по цене от $215
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить