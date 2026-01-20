Война со складками: Samsung будет использовать двойное ультратонкое стекло в Galaxy Z Fold 8

Samsung испытывает нешуточное давление на фоне планов Apple по выпуску iPhone Fold. Поэтому корейская компания стремится придать будущему Galaxy Z Fold 8 почти безупречный вид без видимых складок на дисплее путем инновационных технологий отображения.

По информации корейского сайта DealSite, Samsung планирует использовать сверхтонкое стекло (UTG) в верхнем и нижнем слоях экрана Galaxy Z Fold 8 чтобы уменьшить нежелательный след изгиба по крайней мере на 20%. На CES 2026 компания продемонстрировала дисплей без видимых изгибов. Источники в отрасли отмечают, что для этого использована оптимизированная структура ламината, улучшенное рассеивание света и металлическая пластина под складной OLED-панелью. Перфорация лазерным резаком распределяет общее давление немного по-разному во время каждой сборки дисплея. Это предотвращает концентрацию давления вдоль шарнира, практически исключая появление нежелательных складок.

В будущем Galaxy Z Fold 8, вероятно, будет использоваться сверхтонкое стекло (UTG), поскольку этот материал дешевле инновационных альтернатив и его довольно легко приобрести. Ожидается, что Samsung предоставит Apple другую панель для iPhone Fold. Она будет отличной от той, которая встречается в складных гаджетах следующего поколения.

Как подчеркивает один из инсайдеров отрасли, достичь безупречного внешнего вида с помощью только патентов Apple — сложно. Однако именно эта компания подтолкнула отрасль к созданию складного гаджета без видимых изгибов.

Тем не менее, мы писали, что первый Samsung Galaxy TriFold уже сломался в месте сгибания. Такой себе плохой сюрприз за $2500. Напомним, что в 2023 и 2024 годах смартфоны Apple iPhone и Samsung Galaxy продавались в мире почти одинаковыми тиражами. Однако, согласно свежему отчету Counterpoint Research, в 2025 году Apple вырвалась вперед и впервые за несколько лет возглавила глобальный рынок смартфонов.

Источник: wccftech