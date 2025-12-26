Новини Пристрої 26.12.2025 comment views icon

Samsung Wide Fold: аналог ще невипущеного iPhone Fold від головного конкурента

Андрій Русанов

Samsung Wide Fold: аналог ще невипущеного iPhone Fold від головного конкурента
Рендер Samsung Wide Fold / Ice Universe

Виявляється, Samsung розробляє смартфон у такому ж незвичному форматі, що й Apple iPhone Fold. Рендери обох апаратів, опубліковані інсайдером, відрізняються тільки гостротою кутів.

Відомий інсайдер Ice Universe поділився На Weibo рендерами Samsung Wide Fold та iPhone Fold, створеними за допомогою штучного інтелекту на основі витоків розмірів. Очікується, що Samsung Wide Fold матиме 5,4-дюймовий зовнішній дисплей та 7,6” внутрішній, тоді як iPhone Fold матиме 5,35” зовнішній дисплей та 7,58” великий. Обидва внутрішніх дисплеї матимуть співвідношення сторін 4:3.

Інсайдер зазначає, що дизайн телефонів майже ідентичний, а основна відмінність — у закругленні кутів. Samsung обирає гостріші, майже прямі, тоді як Apple схиляється до дуже закруглених. Пристрій Apple, ймовірно, легше тримати в руці, оскільки кути не впиваються в долоню, але форма Samsung здається гармонійнішою, коли смартфон складений. На рендерах вище Samsung Wide Fold — перші два зображення.

Надані рендери лише приблизно відтворюють форму пристроїв, але загальний напрямок дизайну здається зрозумілим. Чому компаніях звернулися до такого формфактора та хто був перший — насправді невідомо. Тим часом інший інсайдер, FrontPageTech, поділився кількома новими рендерами iPhone Fold, з дещо іншими пропорціями.

FrontPageTech зазначає, що iPhone Fold буде доступний лише в чорному та білому кольорах, а внутрішній дисплей не матиме видимої складки. Водночас інсайдер Макс Джамбор стверджує, що iPhone Fold насправді має видиму складку, просто вона буде менш помітною, ніж у наявних складних смартфонів.

Очікується, що Samsung випустить Wide Fold восени 2026 року — приблизно в той самий час, коли має вийти складаний iPhone від Apple. Він, своєю чергою, має з’явиться разом з основоною лінійкою iPhone 18.

Джерело: Android Authority



