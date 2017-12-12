“Новые ограничения на посылки будут неэффективными и затратными”: Укрпошта выступила против новых правил беспошлинного ввоза товаров

Глава “Укрпошты” Игорь Смелянский выступил против введения ограничений на посылки, так как считает их неэффективными и затратными, причем как для государства, так и для почтового оператора. Свои доводы руководитель разместил на официальном сайте “Укрпошты”.

Игорь Смелянский отметил, что согласен с тем, что борьба с контрабандой – очень важная задача для государства. Укрпошта полностью поддерживает намерения снизить уровень нелегальных перевозок. Однако он считает, что выбранный инструмент вряд ли принесет результат: взимать пошлину с посылок из Китая, где средний чек по статистике меньше $ 10 выйдет дороже для государства.

Во-первых: инициаторами изменений в Налоговый кодекс не представлены расчеты ожидаемого дохода в государственный бюджет. В “Укрпоште” прогнозируют, что новые поступления в бюджет будут меньше расходов государства на администрирование. Опыт стран, которые пошли по пути уменьшения размера беспошлинного лимита, демонстрирует тенденцию уменьшения доходов в государственный бюджет.

Так, после сокращения беспошлинного лимита с $200 до 22 евро в Беларуси, по данным региональных таможенных служб, произошло уменьшение объемов импортных «мелких пакетов» от плановых 24 млн шт. к фактическим 12 млн шт. Кроме того, на этом фоне в Беларуси наблюдается активизация «серых» перевозчиков, доставляющих импортные отправления нелегальными каналами через Россию.

“Механизмов обойти данное ограничение множество, например, оформить заказ на близких или воспользоваться за соответствующую плату услугами юридических лиц, на которых новые ограничения не распространяются. При этом уменьшается конкуренция на рынке и создаются дополнительные препятствия для клиентов. Те, кто раньше обходил нормы налогового законодательства, смогут делать это снова. Достаточно посмотреть на крупных импортеров, которые работают как сотни или тысячи ФЛП.” – отметил Игорь Смелянский.

Во-вторых не определены механизмы пошлины – никоим образом не понятно, как государство будет администрировать «четвертую посылку». Министерство финансов выступало с инициативой создания базы получателей, которая должна работать в онлайн-режиме и объединять всех игроков логистического рынка.

“Если две посылки придут одновременно Укрпоштой, а две – другим оператором – с какой считать пошлину? Каким образом собирать персональные данные (ИНН) с зарубежных площадок, как данный реестр должен работать в некомпьютеризованих офисах сельской местности? Ответов на эти и другие вопросы нет. Поэтому вполне понятно, что участники рынка и Европейская бизнес ассоциация раскритиковали законопроект. Зато, “протянуть” эту инициативу решили без обсуждений в один день внесением изменений в Налоговый Кодекс” – прокомментировал глава Укрпошты.

Выполнение закона также потребует от государства создания и поддержки защищенной IT-системы для хранения данных, внедрения системы регистрационных номеров для нерегулярных импортеров, контроля стандартов качества процедур таможенного оформления и др. Операторы должны будут понести затраты на сбор, анализ и проверку данных для импорта, затраты для оформления таможенных деклараций, внедрение системы регистрационных номеров для нерегулярных импортеров и др. По подсчетам “Укрпошты” общие расходы только на IT составят более 150 млн грн.

И в-третьих: конечный потребитель услуги получит значительное увеличение времени ожидания отправлений и увеличение тарифов, которыми операторы будут компенсировать понесенные финансовые затраты. Поскольку существенно возрастет количество отправлений для оформления, пропорционально возрастет время, необходимое для этого, количество таможенных инспекторов, количество сотрудников Укрпошты или других операторов, необходимых для сопровождения этих отправлений и др.

“Клиент не будет рад отстоять в очереди и узнать, что для того, чтобы получить посылку за $5 (например, с AliExpress), необходимо пойти и заплатить пошлину в размере $1. И это при условии, что единая государственная база не зависнет, как это ежегодно происходит с системой электронного декларирования. При этом заказанный товар на внутреннем рынке у посредников будет стоить гораздо дороже. И кому это выгодно?” – задался вопросом Игорь Смелянский.

Напомним, что 8 декабря 2017 года Верховная Рада изменила правила беспошлинного ввоза товаров. Теперь рядовые украинцы смогут ввозить без уплаты каких-либо налогов всего три посылки в месяц на общую сумму не более 450 евро – по 150 евро каждая. То есть, начиная с четвертой посылки товары будут облагаться пошлиной, НДС и акцизом.

Во-вторых, до сегодняшнего времени без уплаты налогов можно было ввозить товары в багаже стоимостью до 500 евро через наземную границу (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг раз в сутки, не находясь за границей более 24 часов. Теперь же физлицу, пребывающему за границей минимум 24 часа, можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг, но не чаще одного раза в течение 72 часов. А те, кто выезжают и въезжают в страну чаще одного раза в сутки, смогут без уплаты налогов провести лишь товары на сумму до 50 евро и весом до 50 кг.

Источник: Укрпошта