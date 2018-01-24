Новые высокоскоростные SSD Intel 760p типоразмера M.2 с поддержкой NVMe стоят от $74
Компания Intel официально представила новые твердотельные накопители серии 760p. Это высокоскоростные решения, предназначенные для применения в потребительских системах.
Твердотельные накопители Intel 760p выполнены в форм-факторе M.2 на базе спецификации NVMe. Для изготовления новинок применяются 64-слойные чипы флэш-памяти Intel 3D TLC NAND и новый контроллер Silicon Motion SM2262.Изначально пользователям предлагаются модели ёмкостью 128, 256 и 512 ГБ. Позже также будут представлены и версии ёмкостью 1 и 2 ТБ. Пока что производитель раскрывает технические характеристики лишь первых трёх моделей. Для устройств ёмкостью 1 и 2 ТБ пока что известен лишь ресурс записи информации. Подробные технические характеристики новинок представлены в таблице.
|Ёмкость
|128 ГБ
|256 ГБ
|512 ГБ
|1 ТБ
|2 ТБ
|Контроллер
|Silicon Motion SM2262
|Память NAND
|64-слойная Intel 3D TLC по 256 Бит
|Скорость чтения
|1640 МБ/с
|3210 МБ/с
|3230 МБ/с
|НД
|НД
|Скорость записи
|650 МБ/с
|1315 МБ/с
|1625 МБ/с
|НД
|НД
|Случайное чтение блоков по 4 КБ
|105 тыс. IOPS
|205 тыс. IOPS
|340 тыс. IOPS
|НД
|НД
|Случайная запись блоков по 4 КБ
|160 тыс. IOPS
|265 тыс. IOPS
|275 тыс. IOPS
|НД
|НД
|Энергопотребление в простое
|25 мВт
|НД
|НД
|Надёжность
|72 ТБ
|144 ТБ
|288 ТБ
|576 ТБ
|1152 ТБ
|Гарантия
|5 лет
|Цена
|$74
|$109
|$199
|НД
|НД
Новые твердотельные накопители Intel 760p ёмкостью 128, 256 512 ГБ уже поступили в продажу по цене $74, $109 и $199, соответственно. Версии ёмкостью 1 и 2 ТБ станут доступными для покупки ближе к концу первого квартала. Их цены пока не уточняются.
Источник: anandtech