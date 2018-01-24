Новые высокоскоростные SSD Intel 760p типоразмера M.2 с поддержкой NVMe стоят от $74

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Компания Intel официально представила новые твердотельные накопители серии 760p. Это высокоскоростные решения, предназначенные для применения в потребительских системах.

Твердотельные накопители Intel 760p выполнены в форм-факторе M.2 на базе спецификации NVMe. Для изготовления новинок применяются 64-слойные чипы флэш-памяти Intel 3D TLC NAND и новый контроллер Silicon Motion SM2262.Изначально пользователям предлагаются модели ёмкостью 128, 256 и 512 ГБ. Позже также будут представлены и версии ёмкостью 1 и 2 ТБ. Пока что производитель раскрывает технические характеристики лишь первых трёх моделей. Для устройств ёмкостью 1 и 2 ТБ пока что известен лишь ресурс записи информации. Подробные технические характеристики новинок представлены в таблице.

Ёмкость 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ 2 ТБ Контроллер Silicon Motion SM2262 Память NAND 64-слойная Intel 3D TLC по 256 Бит Скорость чтения 1640 МБ/с 3210 МБ/с 3230 МБ/с НД НД Скорость записи 650 МБ/с 1315 МБ/с 1625 МБ/с НД НД Случайное чтение блоков по 4 КБ 105 тыс. IOPS 205 тыс. IOPS 340 тыс. IOPS НД НД Случайная запись блоков по 4 КБ 160 тыс. IOPS 265 тыс. IOPS 275 тыс. IOPS НД НД Энергопотребление в простое 25 мВт НД НД Надёжность 72 ТБ 144 ТБ 288 ТБ 576 ТБ 1152 ТБ Гарантия 5 лет Цена $74 $109 $199 НД НД

Новые твердотельные накопители Intel 760p ёмкостью 128, 256 512 ГБ уже поступили в продажу по цене $74, $109 и $199, соответственно. Версии ёмкостью 1 и 2 ТБ станут доступными для покупки ближе к концу первого квартала. Их цены пока не уточняются.

Источник: anandtech