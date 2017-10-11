Новый флагман Meizu выйдет не раньше весны 2018 года

Смартфон Meizu MX6 (на заглавном изображении) был представлен в июле прошлого года и предыдущие слухи, указывающие на скорый анонс Meizu MX7 казались вполне правдоподобными (собственно, устройство ждали сегодня, 11 октября). Ключевым здесь является слово «казались», поскольку старший вице-президент Meizu Джеффри Йанг своим последним сообщением в соцсети Weibo разрушил все надежды поклонников бренда. Говоря точнее, он отметил, что информация, распространяемая СМИ касательно анонса Meizu MX7, не является достоверной.

Руководитель Meizu также ясно дал понять, что раньше весны ожидать новых флагманов компании не стоит. Учитывая, что модель Meizu Pro 7, выделяющаяся двумя дисплеями, была представлена только в середине июля, можно смело предположить, что речь как раз о Meizu MX7. Тут еще можно вспомнить недавние слухи о модели Meizu с тонкими гранями, но не исключено, что именно MX7 станет этим устройством. То есть, в следующем году нас ждет минимум два флагманских смартфона Meizu (MX7 и Pro 8).

Предыдущие слухи приписывали Meizu MX7 дисплей с тонкими рамками диагональю 5,7 дюйма разрешением 2К, SoC Helio P30, а также камеры разрешением 21 и 5 Мп.

Источник: gizmochina