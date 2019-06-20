Новый браузер Microsoft Edge на базе Chromium теперь доступен для пользователей Windows 7 и Windows 8

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На сегодняшний день операционная система Windows 10 установлена на 56,48% всех соответствующих устройств, но более старая версия Windows 7 по-прежнему удерживает целых 33,59% рынка. И вот сейчас Microsoft сделала доступным свой новый браузер Edge на базе Chromium, который сейчас находится в фазе беты, для пользователей более старых версий ОС Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Желающие могут скачать нужную предварительную сборку на сайте программы Microsoft Edge Insider.

Напомним, разработка нового браузера Microsoft Edge одновременно ведется в двух ветках: Dev с еженедельными обновлениями и Canary с ежедневными обновлениями. Пока что пользователям Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 доступна только Canary-сборка браузера, версию Dev обещают «скоро». Она достаточно «сырая», как впрочем любое другое ПО в стадии бета. Но по функциональности разницы с версией для Windows 10 почти нет — даже заявлена поддержка грядущего режима обратной совместимости IE Mode, чему наверняка будут рады бизнес-пользователи, и функциональности Collections.

Добавление Windows 7 в список поддерживаемых платформ — весьма примечательный факт, учитывая, что в январе заканчивается бесплатная расширенная поддержка этой версии ОС, о чем разработчик напоминает с завидной частотой. Очевидно, что Microsoft не хочет терять столь большую аудиторию.

Когда состоится релиз финальной версии браузера Microsoft Edge на базе Chromium, который вполне может перетянуть на себя немалую часть корпоративных пользователей, использующих архаичный IE, по-прежнему неизвестно.

Подробнее узнать, как устроен браузер Edge на Chromium, вы можете узнать из нашего обзора.

Источник: Windows Blogs