Microsoft начала специальными уведомлениями напоминать пользователям о грядущей кончине десятилетней ОС Windows 7, подталкивая тех к переходу на Windows 10

Бесплатная основная поддержка Windows 7 прекратилась 13 января 2015 года, тогда компания перестала выпускать функциональные обновления для ОС. Сейчас Microsoft предоставляет для Windows 7 бесплатную расширенную поддержку, которая завершится 14 января 2020 года, после чего прекратится выпуск обновлений системы безопасности (платная расширенная для бизнес-пользователей продлится еще три года). Но, похоже, Microsoft очень не терпится отправить старую добрую «семерку» на покой. Вышедшее на днях обновление Windows 7 содержит специальную функцию напоминания о том, что дни Windows 7 сочтены. Очевидно, какую цель преследует Microsoft с этим напоминаем о грядущем прекращении расширенной поддержки Windows 7 и не очень тонким намеком на солидный возраст (ОС вышла 22 октября 2009 года) — побыстрее перевести как можно больше пользователей на Windows 10.

Первое такое оповещение с напоминанием и ссылкой на станицу microsoft.com/windows7, где описываются преимущества Windows 10 и предлагаются варианты ПК на ее основе, нельзя не заметить. Но, к счастью, постав галку «больше не напоминать» при первом показе оповещения, пользователи смогут избавить себе от напоминаний в будущем.

Несмотря на солидный возраст, ОС Windows 7 по-прежнему очень популярна. Только в прошлом месяце ОС Windows 10 впервые обошла Windows 7 по распространенности, на данный момент последняя все еще удерживает около 40% рынка ПК. Большинство пользователей ПК под управлением ОС Windows 7 в ближайшее время увидят это напоминание, некоторые даже несколько раз, но какой процент из них прислушается к Microsoft и немедленно перейдет на Windows 10, — вот главный вопрос, на который нет ответа.

Источник: Engadget