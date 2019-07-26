Новый бюджетный смартфон Motorola Moto E6 за $150 в чем-то оказался даже хуже предшественника





В феврале компания Motorola представила квартет новых смартфонов Moto G (2019) среднего уровня (Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play), в мае обновила линейку Moto Z, а теперь пришел черед бюджетной серии Moto E. Буквально на днях мы вспоминали про новую модель Moto E6, и вот сейчас она дебютировала официально. Новинка без лишнего шума пополнила ассортимент компании.

Новый Moto E6 представляет собой типичный бюджетник 2019 года: в пластиковом корпусе, с толстыми рамками и скромными характеристиками. В целом мало что изменилось по сравнению с прошлогодней моделью E5: дизайн остался неизменным, как и большая часть параметров. Более того, по некоторым характеристикам новая модель даже хуже старой. По сути, единственное улучшение — это чуть более мощная платформа: SoC Snapdragon 435 вместо Snapdragon 425. Объем оперативной и флэш-памяти не изменился и составляет 2 и 16 ГБ соответственно. Набор камер тоже остался прежним: одинарная основная на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп.

Но экран у нового Moto E6 меньше — 5,5 дюйма по диагонали вместо 5,7, хотя сейчас это скорее преимущество, чем недостаток. Разрешение панели такое же — HD+ (1440х720 пикселей). Емкость аккумулятора уменьшилась с 4000 до 3000 мА•ч. Правда, сама аккумуляторная батарея стала съёмной, что безусловно плюс и большая редкость сегодня.

Ни дактилоскопического датчика на задней панели, ни разъема USB-C у Moto E6 нет, как и NFC. Зато появилось покрытие P2i, обеспечивающее защиту от брызг.

Смартфон Moto E6 работает под управлением ОС Android Pie и предлагается в единственном черном цвете за… $150. По сути, конкурирующий смартфон Redmi 7A по некоторым параметрам даже лучше сабжа и при этом вдвое дешевле. С другой стороны, в США смартфоны Redmi и Xiaomi официально не продаются. Так что для рынка США это вполне обычная цена. Будет ли новинка продаваться у нас, пока неясно. Хотя с учетом недавнего эксклюзивного партнерства Lenovo и «Алло», такой вариант исключать нельзя. Но трудно сказать, кого он сможет заинтересовать при такой цене.

Источник: The Verge