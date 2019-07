В Украине снова начали продаваться смартфоны Motorola, Lenovo выбрала эксклюзивным дистрибьютором «Алло»

Не секрет, что вот уже почти год смартфоны Motorola не продаются в Украине, если говорить об официальных продажах новых моделей. Но вот на днях смартфоны этого бренда Motorola, который давно принадлежит китайской компании Lenovo, снова появились в украинской рознице.

Это стало возможным благодаря подписанию компанией «Алло» с Lenovo соглашения об эксклюзивной дистрибуции смартфонов Motorola в Украине. Таким образом, «Алло» теперь выступает эксклюзивным дистрибьютором бренда Motorola в Украине.

Пока что список смартфонов Motorola, доступных для покупки на украинском рынке, ограничен только сериями Moto G7 и Motorola One, если говорить об актуальных моделях.

Напомним, линейка Moto G7 дебютировала в начале года и состоит из четырех моделей: Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play. Особенности и характеристики каждой из моделей мы подробно описывали в нашем анонсе. Что касается цен, Moto G7 Power в версии 4/64 ГБ оценен в 5999 грн, а начальная модель G7 Play в версии 2/32 ГБ стоит 3999 грн. Обычный Moto G7 пока нельзя купить и цена его неизвестна, а G7 Plus пока отсутствует в каталоге онлайн-магазина «Алло», так что еще неясно, будет ли он продаваться вообще.

Что же касается линейки Motorola One, в нее входит прошлогодняя модель Motorola One и недавно представленная Motorola One Vision с отверстием в дисплее под фронтальную камеру. К слову, до 31 июля Motorola One Vision предлагается по специальной цене 7999 грн. После окончания акции цена вырастет на 1000 грн, до 8999 грн. Это цена за версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Смартфон предлагает в единственном цвете Sapphire Blue.

Напомним, смартфон Motorola One Vision оснащен SoC Samsung Exynos 9609, дисплеем диагональю 6,3 дюйма и разрешением Full HD+ с круглым вырезом в углу под 25-Мп камеру, сдвоенной основной камерой (главный модуль 48 Мп с диафрагмой F/1,7 + вспомогательный на 5 Мп с диафрагмой F/2,2) и аккумулятором емкостью 3500 мА·ч с поддержкой 15-ваттной зарядки. Еще Motorola One Vision построен по программе Android One: он работает на чистой Android 9.0 Pie, а также сопровождается гарантией двухлетних обновлений ОС и трехлетний обновлений безопасности. С его подробными техническими характеристиками можно ознакомиться в нашем анонсе.