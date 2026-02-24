Новый душ Kohler экономит потребление воды до 80%: грязную очищает и использует повторно

В Kohler убеждают, что их новая душевая система Anthem EvoCycle обеспечивает экономию воды до 80% без душевых леек, ограничивающих давление.





Вместо этого Anthem EvoCycle использует резервуар, размещенный в основании душа для сбора использованной воды и пропускания ее через систему фильтров. Затем эта вода возвращается обратно и может быть использована повторно. Стоимость системы начинается от $7500, со скидкой может выйти $5625. Однако сантехнику и основание для резервуара придется покупать отдельно за $825.

Система рециркуляции Anthem EvoCycle начинается со стандартного режима, когда через душ подается только чистая вода, которая затем собирается в резервуаре. Переключение в «Режим цикла» смешивает около 2 л чистой воды с отработанной грязной. Грязная вода проходит через систему фильтрации замкнутого цикла, а затем поступает в душ. Система не только снижает потребление воды, но и потенциально способна уменьшить энергопотребление за счет уменьшения использования бойлера.

Для насоса Anthem EvoCycle необходимо электрическое питание и цифровой контроллер, который подключается к системе «умный дом», а также мобильное приложение для дистанционного управления. Для установки системы нужно вырезать в полу отверстие глубиной 17,3 см





Источник: The Verge