banner
Новости Технологии 24.02.2026 comment views icon

Новый душ Kohler экономит потребление воды до 80%: грязную очищает и использует повторно

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Новий душ Kohler економить споживання води до 80%: брудну очищує та використовує повторно

В Kohler убеждают, что их новая душевая система Anthem EvoCycle обеспечивает экономию воды до 80% без душевых леек, ограничивающих давление. 


Вместо этого Anthem EvoCycle использует резервуар, размещенный в основании душа для сбора использованной воды и пропускания ее через систему фильтров. Затем эта вода возвращается обратно и может быть использована повторно. Стоимость системы начинается от $7500, со скидкой может выйти $5625. Однако сантехнику и основание для резервуара придется покупать отдельно за $825. 

Новий душ Kohler економить споживання води до 80%: брудну очищує та використовує повторно
Колер

Система рециркуляции Anthem EvoCycle начинается со стандартного режима, когда через душ подается только чистая вода, которая затем собирается в резервуаре. Переключение в «Режим цикла» смешивает около 2 л чистой воды с отработанной грязной. Грязная вода проходит через систему фильтрации замкнутого цикла, а затем поступает в душ. Система не только снижает потребление воды, но и потенциально способна уменьшить энергопотребление за счет уменьшения использования бойлера. 

Для насоса Anthem EvoCycle необходимо электрическое питание и цифровой контроллер, который подключается к системе «умный дом», а также мобильное приложение для дистанционного управления. Для установки системы нужно вырезать в полу отверстие глубиной 17,3 см


Ранее ITC уже писал, что душевая система Sprig от Kohler превращает ванную комнату в SPA. Между тем IKEA выпустила Bluetooth-колонку Vappeby с защитой IP67 за $15.

Розумний унітаз Kohler Numi 2.0 за $11 500 із вбудованим голосовим помічником Alexa та об’ємним звуком тепер доступний кожному

Источник: The Verge

Популярные новости

arrow left
arrow right
В Корее создали OLED-шляпу, которая "подавляет" выпадение волос на 92%
Американские ВВС впервые в истории доставили ядерный реактор "по воздуху"
Новый 3D-принтер печатает электродвигатель одним циклом по 50 центов за "штуку"
Машинное зрение: новый чип для беспилотных авто обнаруживает опасность в 4 раза быстрее людей
Ядро Земли может прятать до "45 океанов" водорода
Самый маленький в мире QR-код установил рекорд по плотности хранения данных: 2 ТБ на страницу
Ученые создали "жидкую батарею", которая сохраняет и трансформирует солнечный свет в тепло
Десятки циклов вместо тысяч: ИИ определяет срок службы Li-ion батарей быстрее в 50 раз
На пути к ядерному синтезу: впервые в мире плазму удерживали с помощью маглева
На воду спустили крупнейший в мире электрический корабль: с 250 тоннами аккумуляторов на 40 МВт⋅ч
Владельцы ИИ дата-центров создают в США "теневую сеть" частных электростанций на газе
Ученые разрабатывают "обратные" солнечные панели с зарядкой ночью
Ученые доработали железо-никелевый аккумулятор Эдисона из 1900-х годов: зарядка за секунды и 12 000+ циклов
Американцы массово уничтожают камеры наблюдения Flock
Вход по отпечатку пальца: в Европе вышел умный замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Новый ИИ обнаружил 25 неизвестных ранее магнитных материалов
Безумный ученый из YouTube создал "грозу в домашних условиях", соединив 400 аккумуляторов для авто
Ветеран SpaceX заявил, что может превратить воду в ракетное топливо
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить