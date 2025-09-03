Новый фильм Кевин Спейси снял с россиянином — фигурантом крупнейшей в мире криптовалютной аферы

Кевина Спейси имеет режиссерский опыт в более чем 20 лет. Однако после обвинений в сексуальном насилии над мужчинами и еще нескольких преступлениях такого же характера, его карьера покатилась в пропасть В 2023 году со Спейси сняли все обвинения. И вот в 2025 году режиссер решил возобновить свое творчество и представил на Венецианском кинофестивале научно-фантастический боевик под названием «Сага о гвардейцах — Портал силы» (Holiguards Saga — The Portal of Force).

Here’s the trailer shown in Venice for Kevin Spacey’s Holiguards Saga — The Portal of Force starring him with Dolph Lundgren, Eric Roberts and Tyrese, all seen in this 2-minute clip. pic.twitter.com/5pXXkjMyWe — Chris Gardner (@chrissgardner) August 31, 2025

Как оказалось, выбор Спейси может вообще похоронить его карьеру навсегда. Сценарий к фильму «Сага о гвардейцах — Портал силы» был написан человеком, которого разыскивают власти США за участие в криптовалютной схеме Понци (финансовой пирамиде). Это россиянин Владимир Охотников, более известный как Ладо, который вместе с командой построил одну из крупнейших финансовых пирамид в мире. Ладо также снялся в ленте и спродюсировал ее.

В 2022 году SEC подала в суд на основателей Forsage, включая Охотникова, за мошенничество.

По версии следствия, через DeFi-проект Forsage у пострадавших выманили более $340 млн.

В следующем году Департамент юстиции предъявил обвинение Охотникову и его партнерам за управление «глобальной схемой Понци и пирамиду», которую федеральные прокуроры в то время назвали первым уголовным делом о мошенничестве в истории США, «касающимся DeFi-схемы Понци».

Департамент юстиции утверждал, что хотя платформа Forsage рекламировала себя как сложный и прибыльный децентрализованный матричный проект, на самом деле он базировался на смартконтрактах Ethereum, Tron и BNB Chain, которые автоматически перенаправляли средства от новых инвесторов Forsage к предыдущим инвесторам. Департамент юстиции заявил, что более 80% инвесторов потеряли деньги, инвестируя в проект.

Охотников неоднократно отрицал утверждения о том, что Forsage намеренно обманывала своих клиентов. В видео на YouTube, опубликованном вскоре после того, как SEC объявила о своих обвинениях против него, Охотников сказал, что Forsage не была аферой, поскольку «настоящие аферы никогда не могут завоевать сердца людей».

Ладо-Охотников проживает в Дубае, где остается вне юрисдикции США. В недавнем интервью Jerusalem Post он сказал, что написал фильм частично для отражения своего либертарианского мировоззрения и изучения вечной борьбы между конформизмом и свободой. Предприниматель сейчас сосредоточен на метавселенной-стартапе здоровья Holiverse, который обещает однажды виртуально симулировать тела пользователей, интегрируя «различные продукты, биохакинг, генетику, креативность и саморазвитие» для потенциально продления продолжительности жизни.