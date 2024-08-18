Новый конкурент NVIDIA — ARM разрабатывает собственную видеокарту

Сообщается, что ARM собирается создать собственную видеокарту, чтобы конкурировать с NVIDIA и Intel. Этим займется израильское отделение компании.

В Израиле сотня инженеров и разработчиков чипов и программного обеспечения формирует глобальную группу обработки графики, которая работает над проектом. Известно, что основным направлением разработки является именно игровое. Однако ARM также не исключает применения графического процессора для обработки задач искусственного интеллекта в случае изготовления реального продукта.

Компания отказалась комментировать слухи, детали разработки держат в тайне. Нельзя сказать, будет ли это видеокарта для ПК, или же для систем на процессорах ARM, таких как смартфоны, ноутбуки и тому подобное. Также неизвестно, будет это встроенное или дискретное решение.

Имеющиеся графические процессоры для архитектуры ARM, как Immortalis и его более доступный аналог Mal, имеют функции, которые могут конкурировать с возможностями видеокарт для настольных компьютеров. Они получили трассировку лучей и технологию ARM Accuracy Super Resolution (ASR).

Другая возможность заключается в том, что ARM создает архитектуру дискретной видеокарты, которую другие компании могли бы лицензировать, возможно, для использования с процессорами, разработанными для Windows на ARM. В настоящее время существующие видеокарты фактически не работают с такими системами, а специально разработанные, вероятно, могли бы работать лучше. В любом случае конкуренция на рынке видеокарт не помешает.

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Источники: Globes, Tom’s Hardware

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