Хуанг на драйве. CEO NVIDIA за день «разбогател» на $9,6 млрд и он вот-вот войдет в топ-20 самых богатых людей в мире

Вместе с капитализацией NVIDIA стремительно растет капитал неизменного капитана «зеленого» чипмейкера и самых влиятельных людей — 61-летний Дженсен Хуанг с 3,5% акций NVIDIA и состоянием почти $70 млрд готовится войти в топ 20 самых богатых по версии Bloomberg Billionaires Index.

Состояние CEO NVIDIA Дженсена Хуанга приумножается на фоне стабильного и уверенного роста крупнейшего разработчика графических процессоров, которые обеспечивают работу языковых моделей современных чатботов и различных сервисов ИИ. Так, с начала 2022 года цена акций NVIDIA выросла в пять раз — по состоянию на 23 февраля капитализация чипмекера составляет потрясающие $1,94 трлн. Так, Nvidia в шаге от пересечения важного психологического рубежа. До сих пор это удавалось лишь 4 компаниям (Apple, Microsoft, Saudi Aramco и Alphabet).

По состоянию на 23 февраля состояние Дженсена Хуанга оценивается в $69,2 млрд — он занимает 21 место индекса самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Лишь $100 млн отделяют лидера NVIDIA от 20-го места, которое сейчас занимает Джулия Маргарет Флешер Кох с состоянием $69,3 млрд — вдова Дэвида Коха и совладельца американского промышленного конгломерата Koch Industries.

Самые богатые люди мира (рейтинг Bloomberg Billionaires Index)

Только за день Дженсен Хуанг «обогатился» на $9,6 млрд — его состояние увеличилось одновременно с ростом цены акций NVIDIA, которые подскочили на 16% на фоне рекордных финансовых результатов. Напомним, за 2023 год NVIDIA получила доход в $60,9 млрд — на 126% больше, чем в 2022-м. В то же время в последнем квартале NVIDIA заработала рекордные $22,1 млрд, из них $18,4 млрд пришлось на продажи профессиональных ускорителей для дата-центров. Этому поспособствовало рост популярности генеративных нейросетей и повышенный спрос на них. Цена акций NVIDIA продолжает расти, поэтому, вероятно, в ближайшие дни, капитализация NVIDIA перевалит за $2 млрд, а Дженсен Хуанг войдет в первую 20 самых богатых людей мира.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!