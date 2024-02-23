Новости Технологии 23.02.2024 в 11:59 comment views icon

Хуанг на драйве. CEO NVIDIA за день «разбогател» на $9,6 млрд и он вот-вот войдет в топ-20 самых богатых людей в мире

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Вместе с капитализацией NVIDIA стремительно растет капитал неизменного капитана «зеленого» чипмейкера и самых влиятельных людей — 61-летний Дженсен Хуанг с 3,5% акций NVIDIA и состоянием почти $70 млрд готовится войти в топ 20 самых богатых по версии Bloomberg Billionaires Index.

Акції NVIDIA
Котировки акций NVIDIA за последние 5 дней

Состояние CEO NVIDIA Дженсена Хуанга приумножается на фоне стабильного и уверенного роста крупнейшего разработчика графических процессоров, которые обеспечивают работу языковых моделей современных чатботов и различных сервисов ИИ. Так, с начала 2022 года цена акций NVIDIA выросла в пять раз — по состоянию на 23 февраля капитализация чипмекера составляет потрясающие $1,94 трлн. Так, Nvidia в шаге от пересечения важного психологического рубежа. До сих пор это удавалось лишь 4 компаниям (Apple, Microsoft, Saudi Aramco и Alphabet).

Хуанг на драйве. CEO NVIDIA за день «разбогател» на $9,6 млрд и он вот-вот войдет в топ-20 самых богатых людей в мире
Как росло состояние CEO NVIDIA Дженсена Хуанга последние 5 лет. Источник: Bloomberg

По состоянию на 23 февраля состояние Дженсена Хуанга оценивается в $69,2 млрд — он занимает 21 место индекса самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Лишь $100 млн отделяют лидера NVIDIA от 20-го места, которое сейчас занимает Джулия Маргарет Флешер Кох с состоянием $69,3 млрд — вдова Дэвида Коха и совладельца американского промышленного конгломерата Koch Industries.

Самые богатые люди мира (рейтинг Bloomberg Billionaires Index)

Хуанг на драйве. CEO NVIDIA за день «разбогател» на $9,6 млрд и он вот-вот войдет в топ-20 самых богатых людей в мире

Только за день Дженсен Хуанг «обогатился» на $9,6 млрд — его состояние увеличилось одновременно с ростом цены акций NVIDIA, которые подскочили на 16% на фоне рекордных финансовых результатов. Напомним, за 2023 год NVIDIA получила доход в $60,9 млрд — на 126% больше, чем в 2022-м. В то же время в последнем квартале NVIDIA заработала рекордные $22,1 млрд, из них $18,4 млрд пришлось на продажи профессиональных ускорителей для дата-центров. Этому поспособствовало рост популярности генеративных нейросетей и повышенный спрос на них. Цена акций NVIDIA продолжает расти, поэтому, вероятно, в ближайшие дни, капитализация NVIDIA перевалит за $2 млрд, а Дженсен Хуанг войдет в первую 20 самых богатых людей мира.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить