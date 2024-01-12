Microsoft тестирует добавление Copilot в автозагрузку Windows 11

Microsoft, вероятно, рассматривает внесение ИИ Copilot в автозагрузку Windows 11 — по крайней мере, это одно из самых заметных изменений новой сборки Windows 11 23615 (в канале Dev), которая со вчерашнего дня доступна тестировщикам.

На этом этапе автозапуск разрекламированного ИИ-помощника Copilot тестируется на «широкоэкранных устройствах», чтобы собрать отзывы и оценить восприятие среди пользователей, прежде чем принимать решение о более широком запуске.

Microsoft не конкретизирует, о каких именно «широкоэкранных устройствах» идет речь, но в настройках Windows 11 отмечается, что Copilot будет автоматически открываться «при использовании широкоформатных экранов». Скорее всего, это касается только сверхшироких мониторов и менее традиционных разрешений, но стоит дождаться более четких разъяснений Microsoft (если таковые вообще будут), чтобы узнать точно.

Очевидно, для Microsoft это еще один способ продвижения собственных продуктов искусственного интеллекта, который, вероятно, вызовет шквал критики со стороны пользователей Windows, и потенциально еще одна вещь из категории «Как это выключить», если Microsoft в конце концов решится изменить. В общем, такой подход очень в стиле Microsoft — вспомнить хотя бы агрессивное продвижение Microsoft Edge в Windows 11 , который автоматически запускается вместо браузера по умолчанию при использовании Windows Widgets или функции Windows Search.

Вообще это изменение относительно Copilot полностью ложится в общую канву усилий Microsoft в области ИИ, включая недавнее добавление новой клавиши Copilot на клавиатурах Windows-компьютеров (ее вдавят ближе к правому Alt вместо клавиши Menu). Первые ноутбуки с кнопкой Copilot уже анонсировали Acer, Dell и вскоре ожидается еще больше. Microsoft также намерена предложить больше возможностей кастомизации Copilot в Windows – на днях один из пользователей Twitter/X обратил внимание на неанонсированную опцию Chat Providers, которая намекает на возможность открытия Copilot в Windows для посторонних плагинов или чат-ботов. В будущем, вероятно, даже «Блокнот» в Windows 11 будет иметь свой ChatGPT/Copilot ИИ, если экспериментальная функция Cowriter дойдет до релиза.

Вчера Microsoft ненадолго стала самой дорогой компанией в мире, сдвинув Apple впервые с 2021 года – уже долгое время ее акции стабильно растут на фоне успехов в области искусственного интеллекта.

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