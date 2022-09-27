Новый RSS-клиент Substack Reader – дружественный к пользователям Google Reader и без навязчивой рекламы

Компания Substack представила настольный RSS-клиент Substack Reader, способный конкурировать с закрытым 10 лет назад Google Reader. Новый настольный клиент помнит о пользователях клиента Google – поддерживаются знакомые сочетания клавиш.

Пользователи могут организовать подписки Substack на одной веб-странице, которую можно просматривать со своего ноутбука или ПК. Приложение интегрируется со сторонними RSS-каналами, поэтому пользователи также могут просматривать сообщения из других источников. Substack отдает приоритет новостям, генерирующим наибольшее количество подписок в одном почтовом ящике. Читатели также могут лайкать и сохранять сообщения из ленты.

Контент синхронизируется с мобильным приложением Substack для iOS , выпущенным ранее в этом году – пользователи могут просматривать каналы веб-ридеров со своего смартфона. Также ведется работа над мобильным приложением для Android.

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«Мы вкладываем средства в создание свободных от отвлекающих факторов мест, чтобы вы могли общаться с авторами, читателями, подкастерами и создателями видео, которых вы любите. В новом Ридере нет всплывающих окон, автоматически воспроизводимых видео или раздражающих звуков. Пользователь контролирует ситуацию».

Новый RSS-ридер не так многофункционален, как конкуренты, такие как Feedly , которые предлагают такие продвинутые функции, вроде интеграции с Evernote.

Из интересного в нем есть возможность чтения рекомендаций от авторов предпочитаемых подписок.

Источник: The Verge