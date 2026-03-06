banner
Новый сериал от создателей "Тьмы": HBO экранизирует темные сказки немецкого психиатра 1845 года

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Янтье Фризе и Баран бо Одар, известные как шоураннеры нашумевшей «Тьмы» / Dark, готовят новый сериал в сотрудничестве с HBO — на основе сказок о непослушных детях от немецкого психиатра Генриха Гофмана.


Struwwelpeter, или «Стёпка-растрёпка» в переводе — это книга 1845 года, которая состоит из десяти рифмованных и иллюстрированных рассказов. Каждый имеет четкую мораль, которая преувеличенно демонстрирует пагубные последствия плохого поведения. В одном, девочка играет со спичками и впоследствии от нее остается лишь кучка пепла, в другом — портной отрезает мальчику пальцы из-за того, что он их постоянно сосал. Некоторые исследователи видят в этих произведениях иллюстрации психических расстройств современных детей.

Интересно, что одну из главных ролей сыграет Лиза Викари (та самая юная Марта из «Тьмы»), но деталей о ее персонаже пока нет.

Лиза Викари в сериале «Тьма»

Впервые о работе над экранизацией объявили в прошлом году. Сериал продвигают как современный триллер, который привлечет взрослых персонажей. В центре сюжета окажется следователь, который раскрывает ритуальные убийства, вдохновленные мрачными историями Гофмана.

Если учитывать предыдущие произведения шоураннеров, то именно «Тьма» является, пожалуй, самым успешным проектом. Сериал рассказывал о жителях вымышленного немецкого города Винден, которые столкнулись с исчезновением детей, обусловленными путешествиями во времени. Сериал получил общую оценку в 95% на Rotten Tomatoes для всех трех сезонов, хотя завершение истории удовлетворило не всех зрителей.


Четвертий сезон серіалу «Ззовні» представить «доньку пастора» і вийде у 2026 році

Источник: Variety

