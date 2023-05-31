Новости Игры 31.05.2023 в 09:32

«Новый шедевр ARPG» — Diablo IV получила 89 из 100 баллов на Opencritic и 92 на Metacritic

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Катерина Даньшина

Автор новостей

За неделю до релиза долгожданной ARPG-игры от Blizzard в сети появились первые рецензии критиков, которые в основном положительно оценивают игру, говоря об отличной графике, большом количестве эндгейм-контента, но «немного слабой истории».

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На момент написания статьи Diablo IV получила 89 баллов из 100 на Opencritic, на основе 74 отзывов (99% обозревателей рекомендуют ее), и 92 балла на Metacritic на основе 11 рецензий.

«Новый шедевр ARPG» — Diablo IV получила 89 из 100 баллов на Opencritic и 92 на Metacritic

«Новый шедевр ARPG» — Diablo IV получила 89 из 100 баллов на Opencritic и 92 на Metacritic

Вот несколько оценок и цитат из рецензий иностранных изданий на игру:

IGN: «Потрясающее продолжение с почти идеальным дизайном эндгейма и прогресса, от которого невыносимо отказываться. История является достаточно большим разочарованием, несмотря то, что она все еще заметно улучшилась по сравнению с Diablo III».

GamesRadar+: «Diablo IV – это дьявольская атака на чувства. Четкие усовершенствования систем боя, снаряжения и добычи делают эту игру одним из лучших ролевых экшенов последних лет, а выразительный открытый мир показывает, что Blizzard может расширить основную концепцию Diablo‎».

XboxEra: «‎Diablo IV — это триумф, объединяющий эстетику и чувства Diablo II с фантастическим игровым процессом III. Это мрачный и кровавый мир, с жесткой кампанией и эндгеймом, которые должны радовать поклонников серии в течение сотен, если не тысяч часов».

Официальный релиз Diablo IV на платформах ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 и PS4 запланирован на 6 июня. Однако покупатели версий Deluxe и Ultimate смогут получить ранний доступ с 1 июня (2:00 2 июня по Киевскому времени).


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