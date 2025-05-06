Первый трейлер «Игра в кальмара 3» от Netflix — Сон Ки Хун вступает в финальную битву с фронтменом

Netflix выпустил первый тизер-трейлер третьего и финального сезона сериала «Игра в кальмара», который дебютирует на стриминге уже 27 июня.

«Третий сезон возвращает в самый центр жестоких игр Сон Ки Хуна, полного решимости уничтожить их раз и навсегда. Игрок 456, переживший потерю друга и предательство союзника, сталкивается с новыми опасностями, которые несет ему Фронтмен, и экс-Игрок 001», — из официального синопсиса.

Если помните, то предыдущий сезон завершился большим клиффхэнгером (в основном потому, что второй и третий сезоны изначально были написаны как одна сюжетная арка), когда восстание Ки Хуна (Ли Чон Чжэ) провалилось и завершилось смертью его лучшего друга Чон Бэ (Ли Со Хван) от рук Фронтмена, который притворялся одним из игроков.

В трейлере нам показывают остаток участников смертоносных игр в комнате и, к счастью, живого Ки Хуна, которого возвращают к соревнованиям в черном гробу с розовым бантом. Далее нам демонстрируют несколько кадров новой игры с огромным автоматом с красными и синими шариками, богачей в масках, которые съехались на завершение соревнований, и, вероятно, Игрока 456 с его потенциальным последним соперником в финале.

Кроме Ки Хуна и Фронтмена, в третьем сезоне возвращается детектив Хван Джун Хо (Ви Ха Чжун), который изначально разыскивал своего брата, а теперь пытается помочь Игроку 456, ютубер Ли Мэн Ги, трансгендерная участница Чо Хён Джу, а также пара участников мамы и сына.

Второй сезон «Игры в кальмара» после релиза в декабре прошлого года, несмотря на скромные оценки от критиков, стал одним из самых популярных шоу стриминга всего за неделю, и сейчас уступает по просмотрам только первому сезону и сериалу «Уэнсдэй».

Сценарист и режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хэк ранее заявлял, что создал арку на три сезона, впрочем, не против будущих спинофов.