Официально: две большие звезды "Властелина колец" вернутся в фильме "Охота на Голлума"

«Охота на Голлума» — один из двух новых фильмов во франшизе «Властелина колец», который предложит взгляд на побочную историю «Братства Кольца», где Гэндальф и Арагорн выслеживают Голлума, чтобы узнать, что тому известно о возвращении Саурона.

Известно, что Энди Серкис снова воплотит своего персонажа на экране, а также возьмется за режиссуру, тогда как Питер Джексон, который руководил обеими оригинальными трилогиями, присоединился как продюсер вместе с давними творческими партнерами и сценаристками Фрэн Уолш и Филиппой Бойенс. Сейчас точно известно, что компанию им составят еще как минимум две звезды «Властелина колец» — Иэн Маккеллен (Гэндальф) и Элайджа Вуд (Фродо).

«Я слышал, что будет еще один фильм о Средиземье, и его съемки начнутся в мае. Его режиссером будет Голлум, и он полностью посвящен Голлуму», — объявил Маккеллен на фанатской встрече For the Love of Fantasy в Лондоне. «Я расскажу вам два секрета относительно кастинга: в фильме есть персонаж по имени Фродо, и есть персонаж по имени Гэндальф. Дальше я молчу!»

Тот факт, что Маккеллен лично сообщил эту новость, убедительно говорит о том, что именно он сыграет волшебника Гэндальфа — роль, которую последний раз брал на себя более 10 лет назад в фильме «Хоббит: Битва пяти воинств». Относительно исполнителя роли Фродо сомнений тоже немного, ведь есть современные технологии, которые могут помочь в «омоложении» 44-летнего актера.

Между тем сообщение о «съемках в мае 2026-го» более четко очерчивает временные рамки производства, ранее объявляли только год.

История «Охоты на Голлума» станет неким интерквелом, который использует материал из приложений к романам Дж. Р. Р. Толкина, чтобы описать как Гэндальф ищет Голума. Эта миссия становится критически важной после того, как волшебник начинает подозревать истинную природу кольца, найденного Бильбо Беггинсом, что заставляет его обратиться за помощью к Арагорну.

Продюсеры ранее выражали надежду, что Вигго Мортенсен сможет повторить свою роль. Учитывая, что Вуд и Маккеллен возвращаются, шансы возрастают.

«Честно говоря, это полностью зависит от Вигго», — рассказывала ранее Бойенс. «Мы находимся на очень ранней стадии сотрудничества. Я говорила с Вигго, Энди и Питер говорили с ним. Мы все говорили друг с другом. Честно говоря, я не могу представить, чтобы кто-то другой играл Арагорна, но это будет абсолютно и полностью зависеть от Вигго».

Тем временем 44-летний Орландо Блум предполагал, что для возвращения Леголаса и других персонажей не обойтись без ИИ. Собственно, Энди Серкис технологии не чурается, так что возможно все.

Премьера фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» запланирована на 17 декабря 2027 года.

Ранее гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав намекнул, что уже видел сценарий и определил его как «замечательный». Сам Серкис говорил, что новый проект в мире «Властелина колец» будет очень атмосферным и неожиданным.

