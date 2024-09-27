Новый закон Калифорнии заставит цифровые магазины признаться: они не продают, а лишь лицензируют контент

Цифровые магазины не смогут использовать слова вроде «купить» или «приобрести», если не будут раскрывать условия лицензирования.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон AB 2426, направленный на борьбу с «исчезновением» цифровых покупок. Это нововведение обяжет онлайн-магазины сообщать клиентам, что они получают только лицензию на использование цифрового контента, а не полное право собственности.

Со следующего года цифровые платформы не смогут использовать термины «купить» или «приобрести», если не сообщат пользователям об ограничении доступа к контенту. Магазины должны будут информировать клиентов о предоставлении лицензии, которую можно отозвать, и предоставлять перечень всех связанных с ней ограничений. За нарушение этого правила компаниям грозит штраф за ложную рекламу.

Закон не будет распространяться на магазины, которые предлагают «постоянные офлайн-загрузки». Его приняли в ответ на действия таких компаний как PlayStation и Ubisoft. В апреле Ubisoft начала удалять игру The Crew с аккаунтов игроков после закрытия серверов для этой онлайн-игры. В прошлом году Sony заявлял об удалении приобретенного контента Discovery из библиотек пользователей PlayStation, но впоследствии отказалась от этого решения.

Член Ассамблеи Калифорнии Джеки Ирвин отметила:

«Поскольку продавцы продолжают отходить от продажи физических носителей, необходимость защиты потребителей при покупке цифровых медиа становится все более важной».

Новое законодательство не остановит магазины от изъятия цифровых покупок, но сделает пользователей более осведомленными о возможности потери доступа к приобретенному контенту в любой момент.

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Источник: The Verge