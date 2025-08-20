"Ножницы" Windows 11 теперь сохраняют видео отдельного окна и могут рисовать на скриншотах

Программа «Ножницы» (Snipping Tool, «Средство захвата фрагментов»), которая работает через комбинацию Win + Shift + R, уже научилась записывать видео с голосом, но вскоре будет способна на большее.

У сборке на канале для разработчиков Windows 11 Канарский сайт Windows Latest заметил Snipping Tool версии 2022.2507.14.0 с новыми возможностями. Программа может автоматически выделить окно, чтобы записать его содержимое (раньше так можно было делать только статические скриншоты). Microsoft добавила функцию выбора окна для видеозаписи, а также текстовые и графические аннотации до того, как скриншот будет сохранен.

В актуальной версии, доступной сейчас пользователям, чтобы записать видео содержимого окна, его сначала надо вручную выделить как прямоугольную область экрана. Это не очень точно, всегда есть возможность захватить слишком мало или слишком много, и видео имеют не очень опрятный вид. Новая опция позволяет переключаться между режимами прямоугольника или окна. Программа не имеет опции выбора окон, поэтому надо сначала сделать окно активным, а затем запустить запись.

Пользователь Phantomofearth с X заметил другую новую функцию — заметки на скриншотах. Возможность реализована в виде новой панели инструментов. Фактически по большей части она пока не работает, но позволяет рисовать с использованием тонкого карандаша или жирного маркера, как на видео.

First look at an upcoming Snipping Tool feature: Live Annotation, which will let you draw on screen in real time. Also includes options to share, do a visual search with Bing and ask Copilot. A lot of options in this early UI, including those, don’t work yet. pic.twitter.com/YOqDYCXtni — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) August 16, 2025

В последней общедоступной версии Windows 11 умеет сохранять изображение всего экрана или его прямоугольной или произвольной области. Также программа сохраняет видео экрана или его прямоугольной области, при этом предварительно можно включить запись аудио с ПК и/или с микрофона.

Но даже с имеющимися возможностями записи видео, как показывает общение, знакомы не все пользователи. Также их нет в версии для Windows 10. С новыми опциями из предыдущей сборки «Ножницы» фактически избавляют пользователя от необходимости в сторонних утилитах для захвата экрана.