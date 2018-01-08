NVIDIA анонсировала высокоэффективную SOC Xavier для самоуправляемых автомобилей

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Накануне открытия выставки CES 2018 компания NVIDIA представила свои новые производительные системы-на-чипе Xavier, предназначенные для применения в составе самоуправляемых и частично автономных автомобилей.

Процессор Xavier состоит из 8 вычислительных ядер собственной разработки, GPU Volta с 512 ядрами, видео процессора (с поддержкой 8K HDR), акселераторов для задач глубокого обучения и компьютерного зрения. Общее количество транзисторов в такой системе-на-чипе достигает 9 млрд. Как отмечает производитель, чип способен выполнять 30 трлн операций в секунду, затрачивая всего 30 Вт энергии. При этом отмечается, что новинка обеспечивает 15-кратный прирост эффективности по сравнению с предыдущей архитектурой.

Благодаря упомянутым вычислительным способностям процессор NVIDIA Xavier сможет обрабатывать большой поток данных, поступающий от различных сенсоров и систем самоуправляемых автомобилей. А благодаря высокой энергоэффективности чип вполне пригоден для применения в составе электромобилей.

Два процессор Xavier вместе с двумя GPU NVIDIA будут использоваться в вычислительной платформе искусственного интеллекта Pegasus (которая способна использоваться в самоуправляемых автомобилях 5-го уровня автономности).

Источник: Engadget