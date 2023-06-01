NVIDIA больше на стоит $1 трлн: крупнейшее с января однодневное падение акций связано с опасениями инвесторов о переоценке технологий ИИ

Акции NVIDIA пережили самое большое однодневное падение акций всего через день после того, как компания впервые достигла оценки в $1 трлн. В среду производитель чипов закрыл торги на 5,7% ниже, что стало самым большим дневным падением в этом году с конца января. Сейчас компания стоит $934 млрд. Тем не менее NVIDIA выросла в этом году почти на 160%, «подтянув» индекс S&P 500 почти на 9%.

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Отток связан с опасением инвестора по поводу переоценки технологий искусственного интеллекта. ARK Invest продала большую часть своей доли в NVIDIA в преддверии огромного роста акций на прошлой неделе. Ее CEO Кэти Вуд считает, что акции производителя чипов были оценены с опережением кривой, а рыночная стоимость в 25 раз превышала предполагаемые продажи в этом финансовом году.

Однако последнее падение вряд ли ослабит глобальный оптимизм инвесторов. Профессор Wharton Джереми Сигел не считает бум вокруг ИИ пузырем — даже если невозможно предсказать, когда будет достигнут пик.

Bloomberg пишет о том, что рынок генеративного ИИ может увеличиться на 42% до 2032 года и составить $1,3 трлн. Личное состояние Дженсена Хуанга, выросло в этом году на $20 млрд.

Источник: Insider