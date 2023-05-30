Рыночная стоимость NVIDIA впервые превысила $1 трлн — только за последнюю неделю компания добавила $300 млн на фоне бума искусственного интеллекта.

Как и прогнозировалось, NVIDIA первой среди полупроводниковых компаний пересекла рубеж в триллион долларов рыночной капитализации — после открытия биржи NASDAQ 30 мая акции «зеленого» чипмейкера подорожали на 5%, до $409,68 за единицу, что является новым абсолютным рекордом.

Курс ТИПОГРАФІЯ Вивчай побудову літер, та дизайн тексту. Це цікавіше ніж ти думаєш! Детальніше про курс

NVIDIA стала седьмой в мире публичной компанией, чья рыночная стоимость превысила триллион долларов. Ранее этот знаковый рубеж преодолели Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (материнская компания Google), Meta (Facebook) и Tesla.

Хайп вокруг искусственного интеллекта вызвал не только новый виток технологической войны между гигантами, как Microsoft, Alphabet и Meta, возглавившие гонку за лидерство и наперебой анонсировать продукты, но и шквал инвесторов, которые бросились вкладывать деньги в потенциальную революцию в сфере ИИ. И NVIDIA, которая является крупнейшим производителем графических ускорителей, обеспечивающих работу генеративных нейросетей и чат-ботов, таких как ChatGPT, наибольший выгодоприобретатель в этой гонке. Акции чипмейкера из Санта-Клары с начала 2023 года выросли почти втрое — это самые высокие темпы роста среди компаний S&P 500. Собственно, только за предыдущую неделю NVIDIA добавила почти $300 млн к рыночной капитализации. И безумное ралли, которое наблюдается уже несколько недель подряд, все еще далеко от завершения.

Как всегда, мнения по поводу перспектив этого бума разделились: пока одни, например инвестор-миллиардер Пол Тюдор Джонс предрекают технологии светлое будущее и новый виток производительности, другие, более сдержанные и скептически настроенные аналитики предупреждают о рисках — к примеру, по мнению главного стратега Bank of America Савита Субраманян, инвесторам следует избегать акций технологических компаний с крупной капитализацией, поскольку растет «большой пузырь активов».