NVIDIA GeForce G-Assist: первоапрельская шутка компании 2017 года может стать реальной технологией

Сегодня, 30 мая, NVIDIA опубликовала загадочный твит, в котором вспомнила свою давнюю шутку. Фраза, которую можно перевести как «Будущее никогда не бывает далеко…» (the future is never far away…), кажется, анонсирует некую технологию «из будущего». Более конкретно на это намекает видеоролик семилетней давности в посте.

the future is never far away… https://t.co/aADEco4shu — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 29, 2024

В 2017 на рынке видеокарт не было технологии трассировки лучей или масштабирования разрешения, а графические процессоры не использовались для генеративного ИИ. NVIDIA была сосредоточена на продвижении видеокарт GeForce GTX, поскольку серии RTX еще не существовало.

В качестве первоапрельской шутки, NVIDIA анонсировала USB-устройство в форме GTX 1080, которое якобы могло включить мощные алгоритмы глубокого обучения и добавить в игры искусственный интеллект. В 2017 году эти заявления казались абсурдными, но к 2024 году игры будут на пороге революции ИИ. Сейчас технологии масштабирования, такие как DLSS, уже используют алгоритмы искусственного интеллекта, а NVIDIA представила NPC на базе больших языковых моделей для более интерактивного игрового процесса.

G-Assist был шуткой, якобы предназначенной для помощи геймерам. В нем была функция Ghost Play, которая играла в игру за пользователей, когда они отсутствовали. Утверждалось, что еще одна функция, BossBoost, помогает геймерам победить жестких боссов, таких как в Dark Souls. Наконец, NV Nurture была вымышленной технологией, которая напоминала игрокам, что надо заряжаться энергией через подключение к холодильнику. Трудно сказать, какую именно из перечисленных функций хочет реализовать NVIDIA, вероятно, об этом станет известно больше на Computex 2024.

Источник: VideoCardz

