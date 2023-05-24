NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ уже в Украине — от ₴19 999

Видеокарта NVIDIA RTX 4060Ti с 8 ГБ памяти уже появилась в украинских магазинах с ценой от ₴19 999. Ее стоимость пока максимально приближена к цене RTX 3070, которую тоже можно найти по ₴20 000 – ₴21 000. Представитель предыдущего поколения тоже оснащен 8 ГБ, а в некоторых предварительных тестах опережает новинку.

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На стороне RTX 4060 Ti лучшая энергоэффективность и поддержка DLSS 3. В ближайшее время решающим фактором выбора между ею и RTX 3070 станет именно цена и реальная производительность в конкретных играх, поэтому выбирать нужно внимательно.