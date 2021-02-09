NVIDIA готова взять на себя юридические обязательства в связи с возможной покупкой ARM





Предложение NVIDIA о приобретении компании ARM встретило новое сопротивление со стороны разработчика ускорителей искусственного интеллекта Graphcore. Возражение было направлено в Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

Управление начало расследование в отношении возможной сделки (на $40 млрд) в январе и запросило у третьих лиц комментарии по данному делу. Запрос под названием Invitation to Comment позволял направить регулятору свои возражения в промежуток времени с 6 января по 27 января. После рассмотрения этих возражений CMA собирается начать расследование относительно слияния и опубликовать решение по Фазе 1. Но сроки этих этапов публично не называются.

Конфликт Graphcore и NVIDIA интересен тем, что заблокировать сделку пытается человек, стоявший у истоков ARM. Германн Хаузер, являющийся одним из сооснователей ARM, а ныне – инвестором Graphcore, одним из первых выступил против сделки. Сейчас он не имеет никакого инвестиционного интереса в ARM, потому выступает от имени Graphcore. Кроме того, компания Graphcore была создана двумя выходцами из Icera, которую NVIDIA приобрела в 2011 году.

Германн Хаузер заявляет, что если произойдёт объединение проектов NVIDIA и ARM в рамках единого программного обеспечения, это заблокирует другим компаниям, таким как Graphcore, возможность выхода на рынок и заключения соглашений с ARM. Кроме того, Хаузер считает, что заявления NVIDIA о том, что она будет поддерживать существующую бизнес-модель ARM, направлено на обман регулирующих органов.

В ответ на эти обвинения представитель NVIDIA заявил, что компания обсуждает свои планы с правительством Великобритании и готова заключить юридически обязательные соглашения с указанием всех обязательств.

Однако на текущий момент неясно, подразумевает ли определение «обязательств», озвученных представителем NVIDIA, предыдущие заявления Дженсена Хуанга о сохранении бизнес-модели ARM. Кроме того, неизвестно, рассматривает ли NVIDIA объединение продуктов (то есть запуск своих продуктов и продуктов ARM в одном пакете) отдельно от бизнес-модели ARM.

Добавим, Великобритания – не единственная страна, где возможная сделка по покупке ARM компанией NVIDIA встречает сопротивление со стороны местных компаний. Несогласные со сделкой также имеются в Китае, где опасаются передавать важную технологическую компанию под контроль правительства США.

Источник: wccftech