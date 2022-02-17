NVIDIA отчиталась о рекордной годовой выручке в $26,9 млрд — почти половина пришлась на игровое подразделение

NVIDIA отчиталась о самой высокой квартальной и годовой выручке в истории — за 2022 финансовый год, завершившийся 30 января 2022-го, графический чипмейкер выручил внушительные $26,9 млрд (+61% год к году). Почти половину от этой суммы принесли продажи игровых видеокарт.

Выручка NVIDIA за квартал, завершившийся 31 января 2022 года, составила $7,643 млрд, чистая прибыль — $3,003 млрд (или $1,18 на акцию), а валовая маржа — 65,4%. Для сравнения, год назад эти показатели в том же порядке — $5,003 млрд, $1,457 млрд (или $0,58на акцию) и 63,1%. То есть, все основные финансовые показатели сильно улучшились, а чистая прибыль и вовсе удвоилась.

Годовая выручка NVIDIA достигла $26,914 млрд (+61% год к году), чистая прибыль — $9,752 (+125%) млрд или $3,85 на акцию (+123%). Что интересно, за год валовая маржа увеличилась с 62,3% до 64,9%.

Игрового подразделение за год принесло $12,462 млрд — новый абсолютный рекорд. Это 46,3% от всей выручки компании. На втором месте по выручке по-прежнему профессиональные ускорители для ЦОД — $10,613 млрд, что соответствует росту на 58% в годовом выражении.

Наибольший рост по категориям (+100%) показал сегмент профессиональных ускорителей для визуализации — выручка достигла $2,111 млрд и не последнюю роль здесь сыграла платформа Omniverse и новые специализированные ускорители.

Выручка от продаж специализированных ускорителей для майнинга Crypto Mining Processor составила $550 миллионов долларов за год и всего $24 млн за последний квартал.

Остальные направления бизнеса NVIDIA тоже выросли: автомобильный сегмент — до $566 млн (+6%), а OEM-сегмент и лицензирование интеллектуальной собственности — до $1,162 млрд (+84%).

В текущем квартале NVIDIA рассчитывает получить доход в размере $8,1 млрд ±2%. При этом рентабельность должна сохраниться на уровне 65,2-67%.

На прошлой неделе NVIDIA отказалась от сделки с SoftBank по покупке ARM из-за давления регуляторов. Японский телеком-гигант получит за срыв сделки аванс $1,25 млрд и планирует вывести ARM на биржу до 31 марта 2023 года. При этом NVIDIA в свою очередь будет и дальше лицензировать процессорную архитектуру ARM.

Следующая крупная презентация NVIDIA состоится в рамках конференции GTC 2022, которая пройдет с 21 по 24 марта. На ней ожидаются анонсы новых продуктов в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.