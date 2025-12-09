NVIDIA отказалась заменить RTX 5090 FE со сломанным фиксатором кабеля питания — не смогла даже увидеть повреждение

Клипса разъема NVIDIA RTX 5090 FE, которая фиксирует в нем кабель 12V-2×6, сломалась на первой попытке вынуть штекер. Техподдержка даже не смогла даже увидеть место повреждения на фото.

По словам владельца видеокарты в Reddid, теперь он опасается опасности возгорания или плавления кабеля, и поэтому обратился в компанию за заменой. Сначала техническая поддержка даже не заметила повреждения на фото и заявила, что кабель кажется абсолютно нормальным и безопасным для использования. Это не что-то огромное или яркое, но все же место, где был сломан зажим, хорошо видно — как и то, что его там нет. Пользователь предположил, что он общался с ИИ, который просто не смог адекватно распознать изображение.

После того как поддержку все же удалось убедить, что дефект действительно существует («даже обвести проблему красным было недостаточно!»), владельца карты направили к другой команде. Общение с ней «заняло несколько дней», после чего специалисты сообщили, что «повреждение, вызванное клиентом» и не является гарантийным случаем.

«Я знаю, что им плевать на нас со всеми долларами, которые сейчас на рынке работают на искусственный интеллект, но я больше никогда не буду покупать что-то у NVIDIA. Просто полный кошмар», — подытожил brrrren.

Пользователь прав в отношении опасности повреждения. На протяжении всего существования 12-контактного разъема произошло много случаев плавления кабелей или даже возгорание видеокарты. Они возникали и после того, как коннектор заменили на более надежный. Другое дело сломал ли пользователь разъем сам. Бесспорно, это произошло вследствие его действий, но, во-первых, кажется, не потребовало больших усилий, а во-вторых, разъем видеокарт Founders Edition расположен не так, как у остальных видеокарт, и может быть менее удобным для манипуляций.

Вероятно, шутки о том, что видеокарты меняют только ютуберам не так уж далеки от реальности. Ранее ITC.ua писал, что NVIDIA заменила две видеокарты FE, о которых рассказал известный видеоблогер. В первом случае внутренние разъемы карты были повреждены в результате попытки замены охлаждения, во втором — коннектор PCIe сломался во время транспортировки карты внутри ПК. В обоих случаях вмешательство пользователей было явно больше, чем в этом. Возможно, вместо техподдержки компаний лучше обращаться сразу к инфлюенсерам?