NVIDIA подтвердила, что архитектура Ampere появится и в потребительских видеокартах GeForce

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Анонсируя новую графическую архитектуру Ampere, главный исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что она будет использоваться в продуктах, ориентированных как на серверный сегмент, так и на потребительский рынок.

Это фактически подтверждает циркулировавшие ранее слухи о том, что графические карты с чипами на базе архитектуры Ampere будут выпускаться в рамках серии GeForce. И в этом заключается отличие от решений предыдущего поколения, когда архитектуры Volta и Turing использовались для профессионального и игрового рынков, соответственно.

Дженсен Хуанг отметил, что это упростит линейку графических процессоров NVIDIA. С точки зрения потребителя, это должно обеспечить более легкое понимание серий продуктов NVIDIA.

Фактически, архитектура Ampere позволит заменить решения Turing и Volta единой платформой, которая оптимизирует линейку графических процессоров NVIDIA. Вместе с тем, графические процессоры Ampere Tesla и Ampere GeForce будут иметь разные конфигурации. Tesla, очевидно, сосредоточится на вычислениях FP8/FP16 и FP64, в то время как игровая серия может извлечь преимущества от более быстрых ядер FP16/32. Дженсен Хуанг подтвердил, что архитектура останется прежней, но конфигурации GPU будут отличаться для указанных выше рынков.

Источник: videocardz