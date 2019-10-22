NVIDIA предлагает суперкомпьютеры EGX, способные обрабатывать 1,6 ТБ данных в секунду. Среди клиентов – Samsung, Walmart, BMW





Как и Microsoft, компания NVIDIA всё больше уделяет внимания корпоративному сегменту, чтобы меньше зависеть от рынка потребительской графики с его высокой конкуренцией. С этой целью она представила платформу суперкомпьютеров NVIDIA EGX Edge, которая объединяет программное обеспечение NVIDIA CUDA-X с сертифицированными GPU-серверами.

Эта технология поддерживается Microsoft в её приложениях Azure и Azure AI и применяется такими компаниями, как Walmart, Samsung и BMW, а также городами Лас-Вегас и Сан-Франциско. Уже более 100 технологических компаний по всему миру начали использовать данное решение. Об этом заявляется в пресс-релизе NVIDIA.

Отмечается, что Walmart развернула технологию EGX в своей розничной лаборатории в Левиттауне, штат Нью-Йорк, она используется для улучшения опыта покупок в магазинах. Она может направлять различные рекомендации сотрудникам для оптимизации работы магазина, например, забирать тележки для покупок, пополнять запасы продуктов и мяса, открывать кассы. В этом приложении «Walmart может обрабатывать в реальном времени более 1,6 ТБ данных, генерируемых каждую секунду», — заявляет NVIDIA.

Samsung использует решение NVIDIA для разработки и производства полупроводниковой продукции. В то же время BMW при помощи NVIDIA EGX Edge анализирует данные с камер и других датчиков, чтобы автоматизировать проверку транспортных средств.

NVIDIA предлагает различные приложения для своего продукта, в том числе NVIDIA Metropolis, которые используются в городах для оптимизации трафика и движения пешеходов, а также для других рабочих задач. В другом приложении EGX можно использовать для ускорения разворачивания радиосетей 5G, делая их более гибкими с учётом новых сервисов, таких как дополненная реальность, виртуальная реальность, игры.

Источник: Engadget