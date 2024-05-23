Новые видеокарты NVIDIA каждый год: объявлен переход на годовой цикл разработки на фоне роста дохода на 262% за квартал ($26 млрд)

Доход NVIDIA вырос на 262% в прошлом квартале и превзошел высокие ожидания инвесторов и подтолкнул акции компании к росту на торгах. NVIDIA также объявила о разделении акций 10 за 1 с 7 июня, и сообщила о повышении квартальных дивидендов на 150%.
Доход за квартал составил $26 млрд против предыдущих оценок в $24,7 млрд, благодаря рекордным продажам чипов искусственного интеллекта. За текущий квартал ожидается доход около $28 млрд. Акции NVIDIA, которые продолжили стремительный рост более чем на 90% с начала года, выросли на 2% за день.
Спрос на графические процессоры центров обработки данных с искусственным интеллектом от NVIDIA стремительно вырос в прошлом году, поскольку крупнейшие технологические компании спешат разработать вычислительную инфраструктуру, необходимую для создания мощных новых продуктов искусственного интеллекта. Google, Microsoft, Meta и Amazon отметили, что их расходы на это будут оставаться высокими в течение 2024 года.
- NVIDIA теперь будет разрабатывать новые чипы каждый год, а не раз в два года. Об этом сообщил генеральный директор компании Дженсен Хуанг. NVIDIA также ускорит разработку любых других чипов, который она производит, чтобы соответствовать частоте раз в год — то есть речь может идти и о пользовательских видеокартах
«Я могу объявить, что после Blackwell есть еще один чип. Мы будем работать из расчета на один год», — отметил Хуанг.
Ранее NVIDIA создавала новую архитектуру примерно раз в два года — например, Ampere была представлена в 2020 году, Hopper — в 2022, а Blackwell — в 2024 году. Недавно аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что следующая архитектура Rubin появится в 2025 году с графическим процессором R100, комментарии Хуанга косвенно подтверждают такую возможность.
«Новые процессоры, новые графические процессоры, новые сетевые адаптеры, новые коммутаторы… появится целый ряд микросхем».
Когда аналитик попросил Хуанга объяснить, как графические процессоры Blackwell будут развиваться, в то время как графические процессоры Hopper все еще хорошо продаются, Хуан объяснил, что новые поколения чипов NVIDIA электрически и механически совместимы с предыдущими версиями и работают с тем же программным обеспечением. По его словам, клиенты «будут легко переходить от H100 к H200 и к B100» в существующих центрах обработки данных.
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Источники: Financial Times, The Verge
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