Новые видеокарты NVIDIA каждый год: объявлен переход на годовой цикл разработки на фоне роста дохода на 262% за квартал ($26 млрд)

Доход NVIDIA вырос на 262% в прошлом квартале и превзошел высокие ожидания инвесторов и подтолкнул акции компании к росту на торгах. NVIDIA также объявила о разделении акций 10 за 1 с 7 июня, и сообщила о повышении квартальных дивидендов на 150%.

Доход за квартал составил $26 млрд против предыдущих оценок в $24,7 млрд, благодаря рекордным продажам чипов искусственного интеллекта. За текущий квартал ожидается доход около $28 млрд. Акции NVIDIA, которые продолжили стремительный рост более чем на 90% с начала года, выросли на 2% за день.

Спрос на графические процессоры центров обработки данных с искусственным интеллектом от NVIDIA стремительно вырос в прошлом году, поскольку крупнейшие технологические компании спешат разработать вычислительную инфраструктуру, необходимую для создания мощных новых продуктов искусственного интеллекта. Google, Microsoft, Meta и Amazon отметили, что их расходы на это будут оставаться высокими в течение 2024 года.

NVIDIA теперь будет разрабатывать новые чипы каждый год, а не раз в два года. Об этом сообщил генеральный директор компании Дженсен Хуанг. NVIDIA также ускорит разработку любых других чипов, который она производит, чтобы соответствовать частоте раз в год — то есть речь может идти и о пользовательских видеокартах

«Я могу объявить, что после Blackwell есть еще один чип. Мы будем работать из расчета на один год», — отметил Хуанг.

Ранее NVIDIA создавала новую архитектуру примерно раз в два года — например, Ampere была представлена в 2020 году, Hopper — в 2022, а Blackwell — в 2024 году. Недавно аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что следующая архитектура Rubin появится в 2025 году с графическим процессором R100, комментарии Хуанга косвенно подтверждают такую возможность.

«Новые процессоры, новые графические процессоры, новые сетевые адаптеры, новые коммутаторы… появится целый ряд микросхем».

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Когда аналитик попросил Хуанга объяснить, как графические процессоры Blackwell будут развиваться, в то время как графические процессоры Hopper все еще хорошо продаются, Хуан объяснил, что новые поколения чипов NVIDIA электрически и механически совместимы с предыдущими версиями и работают с тем же программным обеспечением. По его словам, клиенты «будут легко переходить от H100 к H200 и к B100» в существующих центрах обработки данных.

Источники: Financial Times, The Verge

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