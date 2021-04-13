NVIDIA раскрыла свои планы по выпуску CPU, GPU и DPU для дата-центров на 2020-2025 годы





Компания NVIDIA заявила, что её архитектура будет иметь «двухлетнюю цикличность с перерывом». Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг сказал во время своего выступления на конференции GTC 2021, что теперь компания сосредоточится на архитектуре x86, а годом позже – сосредоточится на ARM. По словам Хуанга, компания предложит решения, которые могут быть адаптированы для обеих архитектур в соответствии с требованиями клиентов.

Пока что NVIDIA не подтвердила названия своих новых архитектур. Во время конференции GTC 2021 компания NVIDIA анонсировала свой первый процессор на базе архитектуры ARM под кодовым названием Grace. Он должен выйти на рынок в 2023 году, говорится в дорожной карте. При этом NVIDIA уже планирует выпустить следующую версию процессора Grace Next через 4 года.

Компания NVIDIA также сообщила, что преемник архитектуры Ampere (предварительное название Ampere Next), возможно, под кодовым названием Lovelace, выйдет в следующем году. Хотя это дорожная карта по выпуску чипов для центров обработки данных, она, вероятно, также повлияет на планы выпуска клиентских продуктов. Устройства для центров обработки данных часто выпускаются раньше, чем потребительские решения. Пока что нет официального подтверждения, что видеокарты GeForce с GPU на базе архитектуры Ampere Next также будут выпущены в следующем году.

Наконец, NVIDIA обрисовала свои планы относительно выпуска блоков обработки данных Bluefield. NVIDIA хочет выпустить свой процессор Bluefield-4 к 2024 году, тогда как Bluefield-2 появится на рынке в 2022 году, что указано в дорожной карте.

Источник: videocardz