NVIDIA разрабатывает новый режим DLSS — Ultra Quality

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Упоминание нового профиля DLSS под названием «Ультра качество» (Ultra Quality) было обнаружено в документации игрового движка Unreal Engine 5. Он пока находится в стадии разработки и, как ожидается, дебютирует официально в следующей версии нейросетевой технологии сглаживания NVIDIA под номером 2.2.9.0.

Сейчас в DLSS доступно четыре профиля, которые обеспечивают баланс между производительностью и качеством — Performance, Balanced, Quality и Ultra-Performance. В лучшем режиме с упором на качество DLSS Quality игра отображается при разрешении 66,6% от нативного, то есть картинка реконструируется с коэффициентом х1,5.

Предположительно, NVIDIA готовит ответ конкурирующему профилю недавно дебютировавшей технологии AMD FidelityFX Super Resolution с таким же названием Ultra Quality, который отображает 77% от нативного разрешения.

Сейчас актуальной является DLSS версии 2.2.6.0, но на подходе 2.2.9.0. Ожидается, что в этом апдейте и дебютирует режим Ultra Quality, который даст небольшую прибавку частоты кадров при сохранении максимального качества изображения. Александр Батталья из Digital Foundry опубликовал несколько скринов с предварительным сравнением «сырой» версии 2.2.9.0 с предыдущими версиями 2.2.6.0 и 2.1.66.0.