NVIDIA RTX 3060 сместила GTX 1650 в топе Steam, став самой популярной видеокартой с долей 10,67% и приростом 6,31% за месяц

Процент видеокарт NVIDIA в Steam ощутимо вырос в марте 2023 года, пропорционально уменьшая долю конкурентов. Согласно свежей статистике, 82,63% из почти 135 млн игроков используют «зеленые» графические адаптеры. Рост особенно примечателен на фоне того, что последние полтора года доля NVIDIA стабильно держалась на уровне 75-76%. Не в последнюю очередь это заслуга RTX 3060, ставшей самой популярной видеокартой – ее доля возросла до 10,67%, получив прирост 6,31%.

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Видеокарты AMD используют всего 10,82% посетителей Steam. Обратно пропорционально картам NVIDIA, доля «красных» уменьшилась с обычных 14-15%. Процент видеокарт Intel снизился с 8-9% до 6,3%.

NVIDIA GeForce RTX 3060 сменила GTX 1650 в качестве самой популярной видеокарты. При этом её доля намного выше намного выше, чем у 1650 (6,12% на конец февраля). Цена RTX 3060 также намного выше, чем у GTX 1650. Тенденция показывает готовность геймеров платить за более мощную графику и комфортную игру, при этом выбирая наиболее адекватное сочетание цены и производительности. Это желание игроков встретилось со снижением цен на RTX 3060 в последние месяцы, обусловленным крахом майнинга и распродажей значительных запасов этих видеокарт

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В 2016 году GeForce GTX 970 стала последней картой серии 70, занявшей первое место. С тех пор такие карты, как GTX 1060, RTX 2060, GTX 1650/1660, а теперь и RTX 3060 были наиболее популярными вариантами.

Видеокарты более высокого класса, GeForce RTX 3070 и RTX 3080, также фигурируют в десятке наиболее популярных. О появлении в топе RTX 40 говорить пока рано, учитывая отсутствие бюджетных представителей нового поколения и довольно высокую стоимость уже вышедших видеокарт. Дискретные графические адаптеры AMD даже близко не подбираются к топу, а наиболее популярной «красной» видеокартой является встроенная в процессор графика.

Другая примечательная тенденция марта – ощутимый рост доли процессоров Intel в Steam. В последние годы она медленно, но неуклонно снижалась с 69-68 до 66%, но в марте выросла до 74,5%.

Серьезно возросла тактовая частота пользовательских процессоров. В марте самыми популярными стали чипы с частотой 2,7-2,99 ГГц – 25,6% от общего количества с впечатляющим приростом 12,13%.

Прошедший месяц также отметился ростом количества 6-ядерных процессоров. Сейчас они работают у 42,58% пользователей Steam, что на треть выше обычных для них 31-32%. Рост произошел в основном за счет количества 4-ядерных CPU – геймеры постепенно переходят на более мощные конфигурации. Небольшое падение также испытали 8-ядерные и 2-ядерные процессоры.

Очевидно, что пользователи выбирают более мощные процессоры, однако их симпатия пока не на стороне AMD.