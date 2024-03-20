Новости Игры 20.03.2024 в 10:58 comment views icon

NVIDIA с Ubisoft работают над NEO NPC — персонажами с ИИ, способными реагировать на действия игроков и окружения

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Вадим Карпусь

Автор новостей

NVIDIA с Ubisoft работают над NEO NPC — персонажами с ИИ, способными реагировать на действия игроков и окружения

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NVIDIA уже некоторое время работает над добавлением генеративного ИИ к неигровым персонажам (NPC). Во время проведения конференции Game Developers Conference она показала, как разработчики могут использовать ее инструменты искусственного интеллекта «цифрового человека» для озвучивания, анимации и создания диалогов для персонажей видеоигр.

Также NVIDIA надеется, что недавно объявленное партнерство с Ubisoft ускорит разработку этой технологии и в конечном итоге принесет эти управляемые ИИ NPC в современные игры. Ubisoft помогла создать новых «NEO NPC» с помощью технологии NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) и с участием экспертов по динамическим NPC игрового стартапа Inworld AI. В результате удалось создать неигровых персонажей, способных разнообразно общаться, а не повторять снова и снова ограниченный перечень заранее подготовленных фраз, игнорируя окружающую игровую среду.

Эти NEO NPC не только общаются иначе. Они взаимодействуют в реальном времени с игроками, окружением и другими игровыми персонажами. NVIDIA утверждает, что это открывает «новые возможности для рассказа новых историй». В качестве доказательства концепции, команда сценаристов Ubisoft создала полные фоны, базы знаний и стили разговора для двух NPC, чтобы продемонстрировать возможности технологии.

NVIDIA з Ubisoft працюють над NEO NPC – персонажами з ШІ, здатними реагувати на дії гравців та оточення

Это тщательно проработанные персонажи с «осознанием окружающей среды и контекста», а также разговорной памятью. NVIDIA говорит, что каждый персонаж отличается «сотрудничеством и принятием стратегических решений». Компания также задействовала свою технологию Audio2Face, чтобы обеспечить соответствующую анимацию лица и синхронизацию губ во время нетипичных разговоров. NVIDIA предлагает, чтобы эти персонажи расширяли «границы игрового дизайна и погружения».

Компания не объявила прямо, что эта технология появится в играх Ubisoft в ближайшее время, но можно быть уверенным, что она есть в ее дорожной карте. Возможно, вскоре игроки смогут встретить в игре милого старика возле корчмы, который скажет все, что он думает о том, что игрок полностью уничтожил весь город.

Источник: Engadget

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