Новости Технологии 19.03.2024 в 18:42 comment views icon

Искусственный интеллект Nvidia способен превратить игровых персонажей в чат-ботов — NPC с «уникальным» взаимодействием

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Во время проведения Game Developers Conference компания Nvidia показала, как разработчики могут использовать ее инструменты искусственного интеллекта «цифрового человека» для озвучивания, анимации и создания диалогов для персонажей видеоигр.

Так, Nvidia показала видео с технической демонстрации Covert Protocol. Оно наглядно демонстрирует, как ее инструменты искусственного интеллекта могут позволить NPC реагировать уникальными способами на взаимодействие игроков, генерируя новые ответы, которые соответствуют игровому процессу.

В демоверсии игрок берет на себя роль частного детектива, выполняя цели на основе разговоров с NPC, которыми управляет искусственный интеллект. Nvidia утверждает, что каждое прохождение является «уникальным», поскольку взаимодействие игроков в реальном времени приводит к различным результатам игры. Джон Спитцер, вице-президент Nvidia по разработке и продуктовым технологиям, говорит, что технологии ИИ компании «могут создавать сложную анимацию и разговорную речь, необходимые для того, чтобы цифровые взаимодействия чувствовались реальными».

Демонстрация Covert Protocol не показывает, насколько эффективны эти NPC на основе ИИ для реального игрового процесса, а демонстрирует подборку клипов NPC, которые выдают различные голосовые цепочки. Подача голоса и анимация синхронизации губ выглядят как роботизированные, как будто настоящий чат-бот говорит с вами через экран.

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Covert Protocol был создан в сотрудничестве с игровым стартапом Inworld AI и с использованием технологии Nvidia Avatar Cloud Engine (ACE). Inworld планирует выпустить исходный код Covert Protocol «в ближайшее время», чтобы поощрить других разработчиков использовать технологию цифровых людей ACE. Inworld также объявил о партнерстве с Microsoft в ноябре 2023 года, чтобы помочь разработать инструменты Xbox для создания персонажей, историй и квестов на основе ИИ.

Nvidia также продемонстрировала работу технологии Audio2Face. Ее показали в видео будущей MMO World of Jade Dynasty, где продемонстрирована синхронизация губ персонажа с английским и китайским языками. Идея заключается в том, что Audio2Face облегчит создание игр на нескольких языках без ручной повторной анимации персонажей. Другой видеоролик будущего боевика Unawake демонстрирует, как Audio2Face можно использовать для создания анимации лица во время кинематографии и игрового процесса.

Источник: The Verge

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