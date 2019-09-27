NVIDIA создала хромакей и другие RTX-технологии для стримеров, управляемые искусственным интеллектом





NVIDIA представила RTX Broadcast Engine, работающий на ядрах Tensor с графическими процессорами серии RTX, который может добавлять виртуальный зелёный экран и накладывать фильтры в реальном времени и другие эффекты, используемые стримерами, без необходимости в специальном оборудовании. Наиболее интересная функция – RTX Greenscreen – позволяет убирать фон во время стримов на Twitch и заменять его чем угодно, например, геймплеем или другим видео.

«ИИ-алгоритм RTX Greenscreen понимает, какая часть изображения относится к человеку, а какая – к фону, поэтому геймеры получают преимущества в виде зелёного экрана без необходимости его приобретения», – говорится в пресс-релизе NVIDIA.

NVIDIA работает с OBS (Open Broadcaster Software) над интеграцией RTX Greenscreen в программном обеспечении для потокового вещания. С помощью этой функции стримеры смогут удалять фон или мгновенно «телепортировать» себя куда угодно. NVIDIA продемонстрирует эту возможность на конференции TwitchCon 2019.

Ещё один инструмент RTX AR SDK умеет определять лицо пользователя с помощью веб-камеры и отслеживать движения глаз и рта. Затем он накладывает эмоции и мимику на 3D-модель, аналогично тому, как это реализовано в Memoji от Apple. Наконец, есть SDK под названием RTX Style Filters, который превращает видеотрансляцию в аниме или любой другой художественный стиль.

Все функции доступны посредством SDK, их появление в приложениях может занять некоторое время, но NVIDIA заявила, что Streamlabs и XSplit уже работают над реализацией. Компания также сообщила, что представленный ранее NVIDIA RTX Encoder будет работать на Twitch Studio, Discord Go-Live и на устройствах Elgato 4K60 Pro Mk II HEVC. Это должно ускорить частоту кадров и качество изображения во время стриминга игр.

Источник: Engadget