Nvidia создала новый комплект разработчика Jetson Orin Nano: многократный прирост производительности при прежних размерах и цене $500

Компания Nvidia подготовила к выпуску новую версию комплекта разработчика Jetson Orin Nano. Это решение предназначено для создания роботов начального уровня с искусственным интеллектом, умных дронов и интеллектуальных камер. Новая версия Jetson Orin Nano получила повышенную производительность, сохранив при этом компактность комплекта.

Одним из наиболее существенных улучшений в Jetson Orin Nano является переход от GPU Maxwell с 128 CUDA ядрами на GPU с архитектурой Ampere, 1024 CUDA ядрами и 32 тензорными ядрами. Новая архитектура и увеличенное количество вычислительных блоков привели к существенному приросту производительности в задачах ИИ, который может достигать 80-кратного значения. 6 ядер CPU Arm A78AE обеспечивают 7-кратный прирост производительности по сравнению с Jetson Nano.

Новая версия Jetson Orin Nano поддерживает вдвое больше оперативной памяти – 8 ГБ 128-битной памяти LPDDR5 (68 ГБ/с) против 4 ГБ 64-битной памяти LPDDR4 (25,6 ГБ/с). Также улучшена подсистема хранения данных. Вместо 16 ГБ хранилища eMMC 5.1 теперь можно устанавливать накопитель NVMe M.2. Поддержка карт памяти Micro SD никуда не делась. Несмотря на ряд улучшений, размеры модуля почти не изменились.

Новый комплекта разработчика Nvidia Jetson Orin Nano уже доступен для предварительного заказа по цене $499. Фактические поставки начнутся в апреле.

Источник: tomshardware