NVIDIA выпустит видеокарту RTX 4060 Ti 8 ГБ в мае, а RTX 4060 Ti 16 ГБ и 4060 8 ГБ выйдут в июле

Инсайдер MEGAsizeGPU дает понять, что NVIDIA уже во второй раз прислушалась к отзывам сообщества, планируя выпуск видеокарт RTX 4000. Игроков расстраивало, что RTX 4060 Ti могла получить лишь 8 ГБ встроенной памяти. По слухам, ситуация изменилась: компания представит модель 4060 Ti 16 ГБ в мае, видеокарта поступит в продажу в июле.

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Таким образом, среднебюджетный модельный ряд поколения Ada Lovelace будет состоять из трех видеокарт: RTX 4060 Ti 8 ГБ, 4060 Ti 16 ГБ и 4060 8 ГБ. Все они будут представлены в мае. Первая из них появится на полках магазинов в том же месяце, две другие будут доступны с июля.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ не кажется таким уж оптимальным решением: карта будет ограничена шиной 128 бит, что значительно нивелирует преимущества большей памяти. Но всё же ей легче будет работать с большими текстурами и другим контентом игр (а может и с моделями ИИ).

Сообщество предполагает, что NVIDIA представит все три карты на Computex, однако документы компании об эмбарго не содержат указания на дату презентации. Сайт VideoСardz традиционно свел в таблицу эту и другую доступную информацию по видеокартам RTX 4060:

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Источник: VideoCardz